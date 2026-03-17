Начало

OРАНЖЕВИЯТ АГEНТ НА ЗЛOТO

Във Виетнамската война САЩ използваха Agent Оrаngе, ужасен течен химически препарат, който предизвиква "тежки увреждания на нервната система, рак, вродени малформации при деца (дори поколения след войната), екологична катастрофа в цели райони и задълго“.
Било е страшно - като непосредствено въздействие и още повече - като последици. В един регион. "Само" в един регион.

Сега обаче, един друг американски Аgеnt Orange на Злoтo започва да предизвиква нещо страшно - като непосредствено въздействие и още повече - като последици. За света. За целия свят.

17.03.2026 г.