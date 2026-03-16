I. По-сериозно.

Всяка война освен всички други славни цели и откровени налудности, мъдри стратегии и дълбокомъдри "стратегии", има две ключови цели:

1. Новите видове въоръжения трябва да се тестват в оптимални условия.

Най-ефективното тестване на новите въоръжения е войната.

Затова войните през този век малко или много са полигонни войни.

2. За да се напълнят складовете с нови въоръжения, старите трябва да се утилизират.

Най-ефективно утилизиране на старите въоръжения е войната.

Затова всяка война през този век много или малко е изпълнение на мащабна утилизационна програма.

II. По несериозно.

Знаменитият американски сенатор Дж. Уилям Фулбрайт в книгата си

"The Arrogance of Power" (1966 - в разгара на Виетнамската война), преведена по време на соца на български като "Арогантността на силата" (вместо като "Високомерието на силата"), дава пример за американската външна политика (привеждам по памет):

Баща казал на тримата си синове, че всеки трябва да направи по едно добро дело през деня. Вечерта ги попитал какво са направили.

Първият син казал:

- Помогнах на стара жена да пресече улицата!

Вторият казал:

- И аз помогнах на тази стара жена да пресече улицата!

Третият казал:

- И аз помогнах на същата стара жена да пресече улицата!

Бащата ги похвалил за доброто дело (макар да очаквал повече от синовете си), но попитал учуден:

- Защо и тримата сте помогнали на една и съща стара жена?

А те отговорили:

- Ами защото, тате, тя не искаше да пресича улицата!

16.03.2026 г.