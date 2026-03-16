I. По-сериозно.
Всяка война освен всички други славни цели и откровени налудности, мъдри стратегии и дълбокомъдри "стратегии", има две ключови цели:
1. Новите видове въоръжения трябва да се тестват в оптимални условия.
Най-ефективното тестване на новите въоръжения е войната.
Затова войните през този век малко или много са полигонни войни.
2. За да се напълнят складовете с нови въоръжения, старите трябва да се утилизират.
Най-ефективно утилизиране на старите въоръжения е войната.
Затова всяка война през този век много или малко е изпълнение на мащабна утилизационна програма.
II. По несериозно.
Знаменитият американски сенатор Дж. Уилям Фулбрайт в книгата си
"The Arrogance of Power" (1966 - в разгара на Виетнамската война), преведена по време на соца на български като "Арогантността на силата" (вместо като "Високомерието на силата"), дава пример за американската външна политика (привеждам по памет):
Баща казал на тримата си синове, че всеки трябва да направи по едно добро дело през деня. Вечерта ги попитал какво са направили.
Първият син казал:
- Помогнах на стара жена да пресече улицата!
Вторият казал:
- И аз помогнах на тази стара жена да пресече улицата!
Третият казал:
- И аз помогнах на същата стара жена да пресече улицата!
Бащата ги похвалил за доброто дело (макар да очаквал повече от синовете си), но попитал учуден:
- Защо и тримата сте помогнали на една и съща стара жена?
А те отговорили:
- Ами защото, тате, тя не искаше да пресича улицата!
16.03.2026 г.