Не се страхувам от армия лъвове, водена от овца; страхувам се от армия овце, водена от лъв.

Това е сентенция, често приписвана на Александър Македонски, макар че в античните източници за неговия живот и походи няма свидетелство, че той я е произнесъл.

Фразата се приписва и на Наполеон Бонапарт.

Тази сентенция е от "колекцията" ми от фрази, които най-вероятно не са били произнасяни.

Други такива фрази са, например:

И ти ли, Бруте!

Като няма хляб, да ядат пасти!

Има човек - има проблем, няма човек - няма проблем.

И много други.

САЩ в момента са нещо подобно - армия от лъвове, водена от овца.

Има много случаи в световната история, когато дори най-добрата стратегия е завършвала с провал. Но няма случай липсата на стратегия да е завършвала с успех.

Вече се уморих да пиша още отпреди изборите в САЩ и сигурно станах банален, че Тръмп е Злo, последствията от властта на който могат - не дай Боже! - да се окажат съизмерими с последствията от властта на онзи австрийски германец с мустачките. И макар Тръмп да е псuхuческu бoлeн колкото него, все пак е с пъти по-тъn от него.

С всеки ден при Тръмп става все по-лошо и по-лошо.

Светът е заложник на един nсuxonaт.

А това не вещае добро бъдеще за Света.

При избирането на Тръмп писах:

- Въпросът стои ребром - Или САЩ, или Тръмп.

Или САЩ ще катастрофират, или Тръмп ще си счупи врата.

За съжаление, въпросът е вече по-страшен:

- Или Светът, или Тръмп.

Или Светът ще се свлече в непредсказуема по тежките си последствия катастрофа, или Тръмп ще бъде махнат. Или премахнат.

Трети изход от глобалната предкатастрофична ситуация изглежда вече няма.

Може би да го кажа в по-мек вариант. Скоро може и да няма.

15.03.2026 г.