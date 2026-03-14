С тези, които продължават да подкрепят Тръмп, аз съм от различни планети, от различни човешки видове. Другояче не мога да си го обясня.

Откакто е президент Тръмп не само се случват единствено лоши неща, но и всяко следващо лошо нещо е още по-лошо от предишното.

Впрочем, жертвите на САЩ по различни причини от началото

Войната срещу Иран са: 15 убити, 150–200 ранени.

Не за свое оправдание, но ще кажа нещо за вас вероятно много спорно:

Всичко, което съм прочел за политиката (а то е много) и което съм видял при участието си в политиката (а то не е много) са ме убедили, че първото, което трябва да направи един човек, ако иска да стане значим политик е да се оперира от съчувствие и жал към обикновените хора.

Най-напред го забелязах в началото на 90-те у някои продемократи, които после сполучиха в политиката у нас. Политикът, ако иска да върви нагоре, задължително, като че ли, трябва да изтръгне от себе си емпатията и дори най-елементарното съчувствие към обикновените хора. Иначе това става за него баласт, който ще дърпа дирижабъла на властовите му амбиции надолу и все по-надолу.

Мои приятели досега величаят някои видни персони от синия спектър. А аз на тези персони им видях очите - в тях има хлад, чете се разбиране, че обикновените хора са тор, за да избуят техните, на големите политици, велики идеи.

Всъщност, а как иначе - ако големият политик се спъва в болките на малкия човек, кога ще му остане воля и сили да върши големите неща...

Аз така не мога, но ето - ако някои днешни политици ме питат Как да станат големи политици?, това ще им кажа с огорчение и омерзение дори - изтръгнете от себе си емпатията към обикновените хора. И си кажете, че го правите именно заради обикновените хора.

Даже един от най-великите - Чърчил, като му казвали за огромни британски човешки жертви, се поразстроивал за няколко минути, а после запалвал дебела пура, изпивал огромно количество уиски, хапвал си и плътно - преди блажено да се изтегне в леглото.

А ако на мен не искате да вярвата за това, което пиша с болка и горчив опит, прочетете "колегата" и адаш Макиавели. Той отдавна го е написал във великата си книга "Владетелят" (Принцът, Князът)...

Защо пиша всичкото това ли?

Защото Тръмп е абсолютното олицетоврение на пълното презрение към обикновените хора.

Тръмп и тези, които той си подбира, отговорят на четири критерия:

1. Пълно до мизaнтpoпuя пренебрежение към обикновените хора.

2. Тотално изчегъртване от себе си на понятия като емпатия, състрадание, съчувствие, съпреживяване.

3. Презрение към всяка експертиза и чужди съвети.

4. Сляпа вяра в Биг Боса, Вожда, Водача, Фюpepa.

Тръмп и тръпмипстите нямат идеология, последователите на Тръмп не се нуждаят от идеология. Те имат първичен стаден инстинкт и вървят сред Тръмп каквото и да каже той - а той сутринта казва едно, на обяд казва друго, противоположно на казаното сутринта, а вечерта казва трето, едновременно противоположно и на казанато сутринта,, и на казаното на обяд.

Тръмп може да се смята за миротворец, и да води войни едновременно. Той може да казва Америка най-напред и най-напред да се намесва навсякъде по света.

А последователите му, maga-ретата - те вървят след него като стадо. Такива като тях вървяха след един с мустачки в Германия някога. Тръмп не е по-малко зло за Света от онзи с мустачките.

Да, вече по традиция, да вметна без да съм специалист по въпроса, че нефтът отново скочи над 100 долара.

И отново да кажа - илюзия е, че цените ще падат, докато съществуват причините за техния ръст.

Някога, съзнателното ми интересуване от случващото се по света започна с трикратен ръст на цените на нефта. Сега, в заника на съзнателното ми интересуване от случващото се по света, цените на нефта пак могат да скочат три пъти и можем да се молим това да е само три пъти.

В нашия Cвят има един откaчeн риж генератор на злини и лоши нoвини. И докато той се нaбeсyва, ще сме все така - нито ден без лоша новина.

Дано милата Украйна се държи!

Ако Путин е главният печеливш засега от безумията на Тръмп при втория му мандат, то Украйна не бива да продължава да е главният губещ.

Да, въпреки Тръмп, Украйна е още жива. Но ѝ е много тежко. Ние и представа тук с нашите български дребни и махленски истерии и истории си нямаме колко ѝ е тежко на Украйна!

Българската примитивна политическа реалност хич, ама хич не може да ме развълнува, докато светът се тресе по 23 степен от скалата на Тръмп и докато кръвта на Украйна шурти на болезнени тласъци.

Защото на бойните полета в Украйна се решава и съдбата на България.

14.03.2026 г.