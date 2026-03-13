Преди да бъде избран за втори път Тръмп, написах, че при него е вероятно и най-невероятното, възможно и най-невъзможното, очаквано и най-неочакваното, мислимо и най-немислимото.

Тръмп сега отменя санкциите спрямо Русия, докато Русия помага на Иран да убива американски военни и да нанася щети на енергийните ресурси, заради които щети Тръмп отменя санкциите спрямо Русия.

Остана да се сбъдне само една от десетте мои прогнози какво ще ни донесе Тръмп във връзка с Войната срещу Украйна. И тя е, че Тръмп ще разреши продажбите на американски високи военни технологии (и може би средства) на Русия.

Не, че американски фирми не правят това и сега, но засега незаконно.

Защо постоянно напомням своите прогнози? Не, не и заради егото - аз не черпя от това никакви ползи и дивиденти. А защото сега всеки говори каквото си ще и е добре да си носи поне имиджова отговорност за това, което говори.

Но и защото прогнозирането е като сапьорството, греши се мащабно само веднъж.

Добро идея е, обаче, да пооглеждаме сапьора - колко драскотини и по-сериозни поразии му е нанесла илюзията, че се справя с темите, по които приказва и пише.

Това е адски тежък проблем, впрочем, за украинското информационно пространство. В него почти пълен монопол имат руснаците! Да, руснаците. И 99% - руският език.

Представете си у нас денонощно да ни обясняват геополитиката и геоикономиката, отбраната и сигурността руснаци и да ни продънват ушите и душите на руски език!!!!

Да, има няколко качествени руснаци - аз на три четвърти приемам това, което говори Игорь Яковенко, на четири пети - Гари Каспаров.

Ала да си дадеш цялото информационно и пропагандно пространство на руснаци и на руски език? Това също е въпрос на суверенитет!

Няма ли украински експерти? Нима украинският е някакъв второсортен диалект? Поради что се срамиш да дискутираш Съдбата на своята Отчизна на украински?

Огромната част от тези руснаци, които тотално доминират в украинските подкасти, са засега като антипутинсти, тактически с Украйна, но мнозина от тях в един момент ще се отдалечат от нея или ще се изправят срещу нея! Някои го правят. Вижте им т.нар. опозиция… Там е пълно с кримнашисти.

Да не говорим, че около Войната с Иран немалка част от въпросните руски експерти, които текат от всяка украинска чешма, се провалиха тотално в прогнозите си. А и въобще прогнозите им прекалено често не се сбъдват, защото робуват като правило на пожелателно мислене и броят лайковете, подписчиците, спонсорствата и коментарите на украинците, благодарни да чуят каквото желаят да чуят.

Но ние всички като човеци сме с този грях - харесва ни това, което ни харесва.

Мисълта ми е - поне да си градим някаква скАла на доверието и да не сме само пасивни слушатели на истини от последна инстанция. Така човек би развил критично и самокритично мислене. Не, аз не казвам да не се позволява на всеки да говори каквото му падне - опазил ме Господ! Аз съм за постепенно изработване на вътрешни критерии за отсяване на словесното зърно от логорейната плява.

В края на краищата всеки си е башка луд и може неограничена да се състезава в надписването. Но не всеки може да прави същото в надмислянето.

А между надписването и надмислянето, както биха казали на руски език евреите в прекрасната украинска Одеса, есть две большие разницы.

13.03.2026 г.