Чета различни анализи за Войната.

Отбелязва се следното в западни аналитични медии:

1. Израел и САЩ се оказаха „слепи“ за възможността срещу техния вертикален начин на действие

Иран да се насочи към ХОРИЗОНТАЛИЗАЦИЯ на Войната

(т.нар. стратегия за хоризонтална ескалация - за трансформиране на залозите на конфликта чрез разширяване на обхвата му и удължаване на продължителността му; такава стратегия позволява на по-слабия воюващ да промени ситуацията във вреда на по-мощния враг).

2. Израел и САЩ се оказаха „слепи“ за възможността срещу техния милитаризиран (военен) подход

Иран да се насочи към ПОЛИТИЗАЦИЯ на Войната

(дебатите са преместни в политическата сфера и засягат политическите щети от ескалацията).

3. Израел и САЩ се оказаха „слепи“ за възможността срещу тяхната твърда сила на военната мощ

Иран да се насочи към МЕКАТА СИЛА на колосалните икономически и абсолютно непримливи финансови щети.

4. Израел и САЩ се оказаха „слепи“ за възможността срещу решимостта им за бързо, хирургическо спечелване на Войната („Техеран за три дни“)

Иран да се насочи към максимално УДЪЛЖАВАНЕ на Войната и агонизирането ѝ.

Накратко, на Запад се засилва тревогата, че при очевидно не(до)обмислени и изпълнени с арогантност и високомерие действия:

America and Israel May Have Bitten Off More Than They Can Chew

(Америка и Израел може да са се захванали с нещо по-голямо, отколкото могат да преглътнат).

Има реална опасност икономиката и финансите в глобален, континентален, регионален и национален план да катастрофират така, че дълго да ни гори под краката и да ни пАри в душите.

Аз мога само да се моля (и го правя) да ни се размине!

Това е, което Човечеството също може да прави.

Но не знам как 7.7 млиарда души на Планетата могат да оправят uдиoтuятo и прoстoтuятa на 77 милиона американци, да си изберат ceнилен пeркo и нaрцuстuчeн псuxo (сиреч дyрak) за президент.

13.03.2026 г.