Нефтът - днес, вчера и преди войната с Иран

(дано се разбира опитът за таблица)

Период Brent WTI Urals (Русия)

Днес ≈ $100–101 ≈ $94–95 ≈ $88–100

Вчера ≈ $92 ≈ $87 ≈ $76–88

Преди ≈ $65–70 ≈ $60–65 ≈ $45–60

войната

Цените на нефта ще се колебаят като на Виенско колело, каквито и импулси на радост да се излъчват от моите приятели продемократи. Защото не са отстранени причините за техния, на цените, рязък скок.

От една страна се полагат усилия да се овладее положението (бих казал - донякъде нескопосани, поради липса на стратегия - както всичко в тази паднала от небето Война - какви цени са изгодни едновременно на спекулантите, производителите, търговците и преносителите и превозителите). От друга страна Войната продължава, само преминава в нова фаза.

Искрено се моля Виенското колело на цените на нефта да не стане Влакче на ужасите.

Urals е пълненето на гушката на Путин и възможностите му да продължи да убива украинци.

12.03.2026 г.