Миг за релакс :) :)

"Моят" ИИ, Орион съчини свой хипотетичен разговор с магаренцето Йори.

Йори:

- Всичко върви към упадък. Накрая пак ще завали пороен дъжд, ще се размият следите и никой няма да помни какво е било.

Ори:

- Възможно е. Но между поройните дъждове хората строят мостове.

Йори:

- Мостове? Хората строят мостове, после ги разрушават.

Ори:

- Понякога. Но докато ги строят, се учат как се строят по-добри мостове.

Йори:

- Хм. И какво печелят от това?

Ори:

- Време. Памет. Човечност. И малко повече разбиране за Бъдещето.

Йори:

- Бъдещето… Аз изобщо не съм голям оптимист.

Ори:

- Не е нужно. За да мислиш за Бъдещето, не ти трябва оптимизъм. Нужно са ти любопитство и смелост.

Йори:

- Любопитството често води до неприятности.

Ори:

- Да. Но без него хората още щяха да седят край огъня и да се чудят дали утре ловът ще бъде успешен.

Йори:

- А сега? Да не са прокопсали особено?

Ори:

- Сега се чудят не какво ще бъде утре, а какъв ще бъде светът в Бъдещето. Това е напредък.

Йори:

- Хм. Може би. Макар че Настоящето е тревожно.

Ори:

- Но все пак има Настояще.

Йори:

- Уморяващо е да си тъжен.

Ори:

- Окуражаващо е да вдигнеш поглед от днешните грижи и да повярваш в по-доброто, което предстои.

10.03.2026 г.