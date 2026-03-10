Миг за релакс :) :)
"Моят" ИИ, Орион съчини свой хипотетичен разговор с магаренцето Йори.
Йори:
- Всичко върви към упадък. Накрая пак ще завали пороен дъжд, ще се размият следите и никой няма да помни какво е било.
Ори:
- Възможно е. Но между поройните дъждове хората строят мостове.
Йори:
- Мостове? Хората строят мостове, после ги разрушават.
Ори:
- Понякога. Но докато ги строят, се учат как се строят по-добри мостове.
Йори:
- Хм. И какво печелят от това?
Ори:
- Време. Памет. Човечност. И малко повече разбиране за Бъдещето.
Йори:
- Бъдещето… Аз изобщо не съм голям оптимист.
Ори:
- Не е нужно. За да мислиш за Бъдещето, не ти трябва оптимизъм. Нужно са ти любопитство и смелост.
Йори:
- Любопитството често води до неприятности.
Ори:
- Да. Но без него хората още щяха да седят край огъня и да се чудят дали утре ловът ще бъде успешен.
Йори:
- А сега? Да не са прокопсали особено?
Ори:
- Сега се чудят не какво ще бъде утре, а какъв ще бъде светът в Бъдещето. Това е напредък.
Йори:
- Хм. Може би. Макар че Настоящето е тревожно.
Ори:
- Но все пак има Настояще.
Йори:
- Уморяващо е да си тъжен.
Ори:
- Окуражаващо е да вдигнеш поглед от днешните грижи и да повярваш в по-доброто, което предстои.
10.03.2026 г.