Тази сутрин, "моят" ИИ, Орион...

Ори:

- Ще ти кажа направо картината от днешните борси — тя е доста драматична.

Цени на петрола – 9 март 2026 г.

Brent: около 114–117 USD за барел

WTI (американският): около 113–116 USD за барел

Е, да напомня какво ме притесняваше преди началото на Войната срещу Иран (то всичкото е тук, за онези, които четат и понякога дори помнят):

-- Цената на нефта ще подскочи с много и от 60 долара да стане над 100 долара.

Това ще донесе милиарди долари на Путин за да продължи да убива украинци и ще разтърси европейските икономики.

Резултат: Преди два дни актуализирах опасенията си - цената на нефта може да надмине 150 долара.

-- Украйна ще мине на заден план.

Резултат: Украйна вече мина далеч назад в потока от новини и никой не се сеща за нея, освен Бункерно изч@дие с бомбардировките си свирепото .

-- САЩ ще изразходват много от ракетите си и другите военни муниции и средства и това ще доведе до пресъхване на продажбите им за Украйна, а без тях Украйна ще се окаже в кошмарно тежка ситуация.

Резултат: Не само няма военна помощ за Украйна, но и молят Украйна за помощ.

За разчистване на горната прослойка мр@кобеси в Иран (може би за да се освободи полето за новите ирански мр@кобеси по венецуелския сцераий) са изразходвани вече толкова Пейтриът, колкото за тези четири години не са предоставени на Украйна.

-- Ще настъпи разкол в лагера на демократичните държави и вътре в тях като оценка за легитимността и постигането на неясните цели на Войната.

Резултат: Разколът е налице и той дори се задълбочава.

Ясно е - едно към едно се оказах прав.

Едно към едно. На 100%.

Това понякога е бедата ми, минаваща през скъсване на много нерви:

Основната маса хора (и тук, във ФБ) живеят с текущия ден и виждат само до носа си, непосредствено какво се случва.

А аз се опитвам непрекъснато, с цената на тревожни дни и нощи, да видя малко по-надалеч - след три дни, след три седмици, след три месеца, след три години ако мога.

Докато мнозинството аплодира някое ефектно изпълнение със задна ножица, аз мисля за крайния резултат.

Има сценарии на развитие на Войната - в региона и в света - над които продължавам да разсъждавам. Но ако ви споделя за някои от тях, ще се нахвърлите срещу мен. Никой не обича да му казват това, в което не иска да повярва.

Затова само ви моля за едно - Не си и помисляйте за нещо добро, което в малко по-дългосрочен план ще донесе Тръмп! Тръмп е напаст Божия, той е Проклятие.

Това трагично рижо нещо, дето не сваля карикатурната си бейзболка дори когато се почита паметта на убитите американски военни, по вреди и бедствия за света може да се сравни само с онова трагично нещо с мустачките, дето подпали Планетата ни през 30-те и 40-те години на 20 век и доведе с вакханалиите и оргиите си до 100 милиона жертви.

09.03.2026 г.