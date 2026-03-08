За близо 70 години животът ме е научил, че добрите и нормални хора могат да правят лоши неща - неволно, от заблуда, от грешни анализи, от човешки слабости.

Но също така животът ме е научил, че лошите и откачени хора никога не могат да правят добри неща.

Инстинктивно като видя лош и луд човек, знам - той ще направи само пакости и поразии.

Затова съм за себе си убеден - каквото и да прави Тръмп и дори в един момент то да е сякаш към добро, като краен резултат ще е чудовищно зло.

И друго ме е научил животът за близо 70 години - част от хората са фанатици. Може да говорят ретроградни неща, може да говорят прогресивни неща, но главното в тях е фанатизмът и той е озъбено, свирепо куче, готов е да оправдае всичко гадно и грозно, щом му пасва на нещата, които говори.

Фанатикът може като университетска професорка да каже Ами убили 20 украински деца, какво да се прави, Война е! А може да каже Ами убили 20 ирански деца, каква да се прави, Война е!

Някога първо червените фанатици ме псуваха, обиждаха, нападаха, заплашваха с физическа разправа, тормозеха децата ми.

После сините фанатици ме псуваха, обиждаха, нападаха, заплашваха с физическа разправа, тормозеха децата ми. Буквално едно към едно с червените фанатици.

Най-страшното за света ще настъпи, когато на преден план излязат фанатиците от вси страни…

Не съм сигурен, че трябва до се казва Ще настъпи, защото се опасявам, че всъщност това настъпва. И всички фанатици ще твърдят, че именно те са на правилната част на Историята, което може би наистина този път ще бъде Краят на Историята…

08.03.2026 г.