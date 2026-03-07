По повод на предния ми статус и две остри влизания с бутонките на "лични" заради него.
Хора, разберете - Тръмп е рак за света.
Светът е болен от рак. И наименованието на този рак е Тръмп.
За рака има фази, когато той може да бъде преборен, но после, след тях, вече не може.
Без да правя пълни аналогии, ще кажа - през 30-те години на 20 век в Германия имаше един луд мегаломан и той бе тогава рак за света.
С политиката на Запада този рак тогава премина в много опасна фаза, отнела 70 или 80 или 90 милиона жертви, а по някои пресмятания заедно с болните, неполучили лечение и починалите от глада по време и след тази война, жертвите са над 100 милиона. Чел съм и за още по-големи числа.
Най-големите беди за света са когато той има в организма си рак. Тръмп е тумор в мозъка на света.
Не е утешително това, което пиша, но трябва да си го знаем и признаем - и ние, и политиците - в България, Европа, Запада и Света.
07.03.2026 г.
РАК ЗА СВЕТА
По повод на предния ми статус и две остри влизания с бутонките на "лични" заради него.