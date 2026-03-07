В навечерието на Войната с Иран и след нейното начало, аз изразявах на няколко пъти своето притеснение, че цената на нефта може да се увеличи значително и дори да надмине 100 долапа.

Това би означавало много нови милиарди за Путин да убива украинци, както и че може да се разтресат европейските икономики.

Такъв за мен бе един от възможните сценарии. Днес не може без анализ на сценариите на развитие.

За мен бе възможно Войната с Иран да влезе в хронична фаза - и Иран не е коя да е държава, и Войната е без стратегия и ясни цели, и лидер на САЩ е сенилна откачалка, и самата Война не се ползва с единна подкрепа на Запада.

Цената на нефта продължава да расте. От 60 тя вече гони 95, а до 100 е една ръка разстояние.

Чудовището Путин продължава да вади колосален късмет.

Когато Русия бе пред колапс при встъпването му на власт, цената на нефта започна шеметно да расте и даде на Путин огромни милиарди и така го циментира като диктатор.

Когато само преди десетина дни Русия бе пред колапс, големият риж чук в ръцете на Биби, буквално като с биберон почна да изсипва милиарди в пастта на Путин… И така може да го спаси дори от физическо ликвидиране, а Русия - от териториален разпад и гражданска война.

Дано не се стигне до дълга война с Иран и до 150 долара цена на нефта!

Дано ни се размине. Дано не е права моя позната в Израел, която ми писа: Този път май настъпихме мотиката!!! !

Моля се Дано!

Да, но…

07.03.2026 г.