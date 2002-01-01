Разбира се, че ми се иска Войната с Иран да приключи колкото се може по-скоро.

Но така съм се научил - да разглеждам различни сценарии.

А ние живеем и все повече ще живеем във време, когато малки причини могат да водят до големи последствия (малкото камъче да обърне колата; капката да прелее чашата), а малко вероятните събития да станат много възможни.

На(д) главите ни се струпват черни лебеди (трудно предсказуеми събития, които ако се случат, последстията са огромни) и неизвестни неизвестни; светът потъва в океана на неопределеността и нелинейността.

Тръмп и администрацията му разгониха (фамилията на) де що има качествен експерт и почти не остана кой да напише кратък анализ с прогнози накрая, кой да подготви опорни точки за изказване на Големия сенилен Бос. Камо ли да познава съответния регион. Седят там едни съветници и съветнички, които все пак са усвоили, че Иран и Ирак са различни държави, чували са че има сунити и шиити и толкоз; абсурд е да знаят нещо повече от названията на Хамас и Фатах, а пък да помнят нещо за Заркауи и Зауахири - форгет ъбаут ит!

Компетентността пада катастрофално.

Абсолютна заблуда на невежите политици е, че като получиш компетенциите на даден пост, ти автоматически вече имаш компетентността, свързана с тези компетенции.

Това е обща тенденция по света и у нас. Но при Тръмп вече се превръща в антропогенно бедствие - т.е. бедствие, причинено от човека и всички знаем кой е този човек!

Най-лошото - Тръмп окьорави специалните разузнавателни служби, като навсякъде назначи едни съмнителни кадри, които не са кадърни дори около критичния минимум, а са все с нива под него.

Тръмп е отмъстителен като онази тъща, която толкова мразила зетя си и искала да му насоли едно хуууубаво, че извадила окото на дъщеря си, за да има този проклетник и неблагодарник кьорава жена.

Всичкото това и не само то (но млъкни сърце!), генерира допълнителен хаос в международната сигурност. Все едно лодката да е пробита и някак да се мъчат тези в нея да запушат дупката, а в същото време други да изливат по дъното ѝ бензин и да си играят с клечки кибрит...

Няма друго спасение тук и сега, освен да очертаваш различни сценарии и да не пропускаш лошите - да ги анализираш и да се подготвяш за тях.

С две думи - имаме ментално неадекватен президент в Белия дом; засилваща се некомпетентост в неговата администрация; вероломни рушители на цялата система на международните отношения и на международното право; качествено нови, свръхинтелигентни оръжия и инструменти, които умножават силата на откачалките и деструктивните фактори.

Светът - да поясня отново - става с все повече неопределеност, несигурност, неяснота, непредсказуемост и разни други подобни не-...

Затова категоричните прогнози какво ще стане са все по-рисковани. Превръщат се в хазарт.

Наблюдавам какво говорят двама (твърдо) антипутински рускоезични анализатори.

Ето какво казва първият от тях по въпроса за края на Войната:

Първият ден на Войната - Иран е на колене, до ден-два всичко ще приключи.

Четвъртият ден на Войната - До пълния разгром на Иран остават броени дни.

Седмият ден на Войната - Колкото и да се мъчи да удължи борбата, Иран скоро остава без ракети, без ПВО, без самолети, без кораби и до седмица-две на съпротивата му ще бъде сложен край.

Аз с тревога се питам дали този експерт на десетия ден от Войната няма да ни обяснява с абсолютно логични аргументи защо тя може да продължи и повече от месец-два.

А ето какво казва вторият от двамата по въпроса за цената на нефта:

Първият ден на Войната - Цените на нефта няма да се променят.

Четвъртият ден на Войната - Цените на нефта могат да се променят незначително в краткосрочен план.

Седмият ден на Войната - Възможно е известно повишаване на цените на нефта в по-дългосрочен план.

Аз с тревога се питам дали този експерт на десетия ден от Войната няма да ни обяснява с абсолютно логични аргументи защо цената на нефта може да се повиши в дългосрочен план и то над 100-110 долара.

Както казват в Перник - та те така...

В такива ситуации аз все си спомням за това как един човек варил мляко и то се надигало, а той потривал ръце - Леле що млЕко, леле що млЕко, пълни Боже, пълни Боже! Накрая млякото извряло и тенджжерата останала празна.

Този наш събрат не знаел, че сме във времена, когато процесите имат почти задължително критична точка - я Turning point, я Tipping point, я Bifurcation point, я Inflection point.

Все по различни причини това са точки, когато развитието на процеса или системата, посоката или динамиката им се променят съществено; всичко започва да се развива по нов начин.

Сиреч има критичен праг, след който процесът или системата преминават в ново състояние и-или тръгват по нов път.

Можем да го назовем и като Фазов преход.

Въобще има различни названия за това как в един момент млякото изкипява и тенджерата на твърдата ни вяра в добрия изход би могла да остане празна.

06.23.2026 г.