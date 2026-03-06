Миротворец, та дрънка!

Чета в американската преса с раноутринното кафе::

* Иран – САЩ започват нова война („Operation Epic Fury“) срещу режима и ядрената му програма, което излага американските бази в Близкия изток на риск от ирански ответни удари.

* Еквадор (наркокартели) – американските сили започват операция срещу наркоорганизации, представени като „нарко-терористи“, действащи в Западното полукълбо.

* Сомалия – САЩ извършват въздушни удари срещу ислямистката групировка al-Shabaab, част от продължаващата антитерористична кампания в Африка.

* Сирия – американски сили нанасят удари по бойци на Ислямска държава, за да ограничат възраждането на организацията.

* Венецуела – операция „Absolute Resolve“ довежда до свалянето на Николас Мадуро, след което САЩ временно поемат управление и водят сложни преговори с новата власт.

* Йемен – САЩ водят около седемседмична военна кампания срещу бунтовниците **хуси**, свързани с Иран.

* Ирак – извършват се въздушни удари срещу различни въоръжени групировки.

* Нигерия – на Коледа е извършен американски удар срещу ислямистки бойци.

* Карибският басейн и Тихия океан – американски сили унищожават подозирани лодки на наркотрафиканти край Венецуела, което вече е довело до десетки жертви.

Общият извод: Вместо обещаната политика „без войни“, САЩ при Тръмп са въвлечени в множество военни операции по света, което на практика ги връща към ролята на глобален „световен полицай“.

А мен ме тревожи вероятността САЩ, при това втурване с бясна скорост във всички посоки едновременно, да се "преразтегнат" в тези си масови акции по света и дори да се "счупят", а най-малкото - никъде да не постигнат нищо като хората, с което не само ще нанесат огромни щети на и без това разклатената своя репутация на световен лидер, но и ще отслабят военната си мощ, което може да повиши тяхната уязвимост и в един момент да се стигне до римейк на 11 септември.

А най-лошото - да цитирам решително антипутински руски анализатор - начело в САЩ при всички тези военни операции е дур@к.

06.03.2026 г.