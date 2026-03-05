Основно мое притеснение, свързано с Войната с Иран, е, че цените на енергийните ресурси могат рязко и по-дългосрочно да подскочат, което да даде нови милиарди на Путин за унищожаване на Украйна (а и да повлияе на европейските икономики, които са силно зависими от тези ресурси).
Мен лично оптимизмът за слаби и само краткокрочни нараствания на цените на енергийните ресурси все още не може да ме споходи.
Защото не съм уверен, че Войната с Иран ще е за няколко дни. Блестящите тактически успехи не са подкрепени нито с някаква по-ясничка стратегия, нито има базисно понятие за целите на тази Война.
Това създава риск от нейното хронифициране и превръщане в блато.
Иран е по-голяма държава от Афганистан и Ирак взети заедно, а знаем какво затъване бе и в Афганистан, и в Ирак и колко галактически бяха общите финансови, материални, информационни и човешки разходи там.
Сега започва да се надига (да пада) Мъглата на Войната и това поне мен ме тревожи.
Съвсем човешко е желанието, след като тази Война е започнала, да свърши колкото се може по-успешно колкото се може по-бързо.
Ето картината с цените на нефта и газа към началото на днешния ден.
Нефт (Brent – основен световен бенчмарк)
Днес (5 март 2026):
* около 84.1 USD / барел
В началото на войната (28 февруари – 1 март):
* около 70–72 USD / барел
Промяна
Спрямо началото на войната:
≈12–14 USD
≈ +17–20%
Спрямо предния ден:
+3.3%
Руски нефт Urals
Последна цена (3–4 март) - ≈ 68.83 USD / барел
Начало на войната: ~58–60 USD
Промяна +9–11 USD (~+16–18%)
Предния ден: ~62.5 USD
Промяна: ~58–60 USD (~ +8-10%)
Газ (Европейски бенчмарк TTF)
Днес (4–5 март 2026):
около 49.8 EUR / MWh
Преди войната (27–28 февруари):
около 31.9 EUR / MWh
Промяна
Спрямо началото на войната:
≈18 EUR / MWh
≈ +55–60%
Спрямо предния ден:
−8.3%
05.03.2026 г.