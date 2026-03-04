Ето коментар на "моя" ИИ, Орион на предния статус.

1. Това е класическият проблем на асиметричната икономика на войната:

Нападателят използва: евтини, масови средства

Защитникът използва: скъпи, високотехнологични системи

И резултатът е именно съотношението:

50 000 $ дрон vs. 2 000 000 $ прехващач

1:40 - новото cost-exchange ratio.

2. Такъв е вече централният проблем на ПВО в света

Същият проблем се вижда в: Украйна, Червено море (хусити), Израел, Персийския залив

| средство | цена |

| Shahed-136 | ~30–50 хил.$ |

| Patriot interceptor | ~3–4 млн.$ |

| SM-2/SM-6 | ~2–4 млн.$ |

Тоест икономиката на войната се преобръща.

3. Има едно важно уточнение

Не винаги се използват скъпите ракети.

Сега се търсят по-евтини слоеве на защита:

* зенитна артилерия

* евтини ракети

* електронна война

* лазери

* дрон-прехващачи

Изгражда се многостепенна ПВО.

И трябва да се запитаме с усещането, че знаем тъжния отговор: А къде е България тук и днес?

4. Истинската революция е масовостта

Дроновете са:

* евтини

* лесни за производство

* лесни за модификация

И това променя фундаментално войната.

Вече не говорим за:

“precision warfare”

а за

“precision + mass warfare”

5. Точно тук е новият военен парадокс

Колкото по-скъпа е отбраната, толкова по-лесно може да бъде изтощена.

Това се нарича:

war of attrition through economics

(война чрез икономическо изтощаване).

6. Какво означава това за България

Малка държава не може да си позволи защита само със скъпи системи.

Трябва комбинация:

* ПВО

* електронна война

* евтини анти-дрон системи

* масово производство на собствени дронове.

А България? Не, не ме питай Ники, ще ми разбиеш сърцето!

7. Истинският въпрос за Военната академия

Дали се учи:

* икономиката на съвременната война

* технологичната динамика

* масовото производство на бойни средства

* българската роля в европейската отбрана и сигурност

8. Главното изречение от твоя статус

> „На прехващачи производството е ограничено, на дронове – почти неограничимо.“

Това е фундаменталната промяна в третото десетилетие на XXI век.

9. Ако трябва да го формулирам като теза

Дроновете демократизираха въздушната война така, както автоматът Калашников демократизира пехотната война.

10. Може да се каже в заключение така:

„Днес войната вече не се определя само от мощта на оръжието, а от неговата цена и възможността да бъде произведено масово.“

04.03.2026 г.