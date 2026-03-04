Ето коментар на "моя" ИИ, Орион на предния статус.
1. Това е класическият проблем на асиметричната икономика на войната:
Нападателят използва: евтини, масови средства
Защитникът използва: скъпи, високотехнологични системи
И резултатът е именно съотношението:
50 000 $ дрон vs. 2 000 000 $ прехващач
1:40 - новото cost-exchange ratio.
2. Такъв е вече централният проблем на ПВО в света
Същият проблем се вижда в: Украйна, Червено море (хусити), Израел, Персийския залив
| средство | цена |
| Shahed-136 | ~30–50 хил.$ |
| Patriot interceptor | ~3–4 млн.$ |
| SM-2/SM-6 | ~2–4 млн.$ |
Тоест икономиката на войната се преобръща.
3. Има едно важно уточнение
Не винаги се използват скъпите ракети.
Сега се търсят по-евтини слоеве на защита:
* зенитна артилерия
* евтини ракети
* електронна война
* лазери
* дрон-прехващачи
Изгражда се многостепенна ПВО.
И трябва да се запитаме с усещането, че знаем тъжния отговор: А къде е България тук и днес?
4. Истинската революция е масовостта
Дроновете са:
* евтини
* лесни за производство
* лесни за модификация
И това променя фундаментално войната.
Вече не говорим за:
“precision warfare”
а за
“precision + mass warfare”
5. Точно тук е новият военен парадокс
Колкото по-скъпа е отбраната, толкова по-лесно може да бъде изтощена.
Това се нарича:
war of attrition through economics
(война чрез икономическо изтощаване).
6. Какво означава това за България
Малка държава не може да си позволи защита само със скъпи системи.
Трябва комбинация:
* ПВО
* електронна война
* евтини анти-дрон системи
* масово производство на собствени дронове.
А България? Не, не ме питай Ники, ще ми разбиеш сърцето!
7. Истинският въпрос за Военната академия
Дали се учи:
* икономиката на съвременната война
* технологичната динамика
* масовото производство на бойни средства
* българската роля в европейската отбрана и сигурност
8. Главното изречение от твоя статус
> „На прехващачи производството е ограничено, на дронове – почти неограничимо.“
Това е фундаменталната промяна в третото десетилетие на XXI век.
9. Ако трябва да го формулирам като теза
Дроновете демократизираха въздушната война така, както автоматът Калашников демократизира пехотната война.
10. Може да се каже в заключение така:
„Днес войната вече не се определя само от мощта на оръжието, а от неговата цена и възможността да бъде произведено масово.“
04.03.2026 г.