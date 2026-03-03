Чета:

"Цените на газа в Европа рязко се повишиха. Основният европейски ценови индекс за газ се покачи с почти 30% и достигна най-високото си ниво от повече от година. Анализаторите казват, че това е най-големият риск за световните газови пазари след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г."

Путин доволен...

Сравнение на цените на европейския газ

Днес ≈ 47–60 €/MWh

Вчера ≈ 40–45 €/MWh

Промяна за 24 часа: от +15% до +30%

В навечерието на войната (края на февруари)

Около ≈ 32–34 €/MWh

Промяна спрямо предвоенното ниво: +50% ръст.

Извод: Газовият пазар реагира много по-силно от петролния, защото:

* Европа силно разчита на LNG след 2022 г.

* Ормуз е критична артерия за газови танкери

Допълнение, нЕкои разсъждения.

Чета някои неща без да съм в американския вътрешен контекст и може и да греша, но оставам с усещането, че в САЩ се надига масово недоволство и широко неодобрение за тази Война на Тръмп.

Объркването сред екипа на Тръмп (който - за екипа говоря - не може да генерира аргументи със скоростта на взаимно-противоречивите приказки на Тръмп), преувеличаването на спорни факти и понякога изговарянето на безспорни лъжи, пречи да се изкове ясна обосновка за Войната.

А Рубио взел, че казал - де факто, - че Биби е принудил (изнудил) Тръмп да удари Иран. Възможно най-глупавият аргумент (по-глупаво от него е само това Мелания да ръководи заседание на СС на ООН)...

Защото казано по пернишки, излиза, че не кучето върти опашката, а опашката кучето... С други думи, че страна, по-малка от една човешка длан, определя какво да прави великата суперсила...

03.03.2026 г.