За всичко това, което ще сумирам накратко тук, съм писал през последните дни.

Какво ме смущава и тревожи във връзка с Войната на САЩ и Израел срещу Иран и определя моето отношение към нея?

1. Украйна може да мине на заден план.

-- Тя тези дни вече мина далеч назад в потока от новини и то твърде очевидно и смущаващо.

2. Цената на нефта може да подскочи с много, дори да стане над 100 долара, а това ще донесе милиарди долари на Путин за да продължи да убива украинци с още по-голяма свирепост.

-- Цената на нефта стигна 84 долара - увеличение с 10-11 долара (14-15%) спрямо нивата преди началото на Войната и с 6 долара (7-8%) спрямо вчера.

3. САЩ ще изразходват много от ракетите си и други военни муниции и средства, което ще доведе до пресъхване на продажбите им за Украйна, а без тях Украйна ще се окаже в кошмарно тежка ситуация.

-- Президентът Зеленски вече каза абсолютно същото (2 дни след мен).

4. Ще настъпи разкол в лагера на демократичните държави и вътре в тях като оценка за легитимността и постигането на неясните цели на Войната.

-- Разколът е налице и той дори се задълбочава.

03.03.2026 г.