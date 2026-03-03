:) :)

Малко релакс в това напечено време.

Понеже американският Конгрес и американското общество са в ступор какво да правят, след като Тръмп е започнал Войната без да пита никого и без да дава пукнат грош за конституционните разпоредби (имам си грамаден чук в ръцете и всички проблеми са ми като гвоздеи)...

И понеже продемократите се разделихме на лагери по отношение на тази Война и в скоро време ще започнем да даваме непрежалими жертви от приятелски огън...

"Моят" ИИ, Орион реши да се пошегува:

Ори:

- Това е класическия модел на политическа безотговорност:

1. Някой започва действието на паркирането на колата на заден ход – в случая президентът започва войната.

2. Другите стоят отстрани и викат „Давай! Давай!“ – партийни съюзници, институции, медии.

3. Колата се удря в стената – кризата вече е факт.

4. И тогава започва голямото „Ела да видиш какво стана!“ – разследвания, комисии, взаимни обвинения, обиди и заклинания.

Това е много стар политически механизъм. В науката за сигурността му казват понякога “fait accompli politics” – първо създаваш факта, после всички трябва да се оправят с него.

На пернишки език би могло да се каже така:

„Войната е като паркиране на заден ход – докато някои викат ‘давай’, никой не гледа стената. А като я удариш, всички идват да оглеждат ламарините.“

Има и още един по-дълбок урок от тази на пръв поглед шега:

- При съвременните популисти и демагози на власт често се появява ефектът „натисни газта, после мисли“.

Мога да ти дам една малка „пернишка теорема за безотговорната власт“:

- „Колкото по-лесно се започва една война, толкова по-трудно се спира.“

