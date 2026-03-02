Понеже ме питат остро и понякога грубо за моето отношение към Войната срещу Иран (за да не ми се карат отново - добре, срещу режима в Иран, но то и Путин твърдеше, че воюва срещу режима в Украйна...), ще кажа "само" пет неща:

1. Ударена и унищожена е част от най-мрαкобесната върхушка на Иран - хора, които не заслужават никаква милост и никаква жалост.

2. Когато преди десетина години се разхождах из прекрасния Техеран и виждах красивите иранки, кокетливо носещи цветни кърпи и толкова приличащи на българки, се улових на нещо като видение, което ме накара да си помисля с тревога - Господи, и Техеран ли някой ден ще бомбардираме?

3. За мен колкото и важно да е дадено събитие, то е само събитие, а аз се опитвам да видя процеса, развиващ се след това събитие. И в моите мисли този процес има няколко сценария, част от които са опасни и (поне) един даже е трагичен.

4. Аз волно или неволно, вече толкова години мислещ за нещастието на Украйна да има за съсед държава-чƴдовище, стискам палци и се моля тази Война да е от полза и за Украйна, но поне да не е в нейна вреда.

5. След като Войната е започнала, на мен чисто човешки ми се иска тя да свърши колкото се може по-бързо. Не ми се мисли за нейната ескалация във Времето, в Пространството, в Мащабите и в Последствията.

02.03.2026 г.