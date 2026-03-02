Началото на Войната срещу Иран(ските аятоласи) отприщи кипяща вулканична лава от неизвестните неизвестни.

При цялата прецизност на съвремените оръжия, метафорично казано, в момента наблюдаваме стрелба със затворени очи по движеща се мишена.

В такива условия Прогнозирането е много по-трудно и от висшия пилотаж, и от висшата математика.

Бункерния може на някакво налудно ниво да страда за Хаменей (макар да получи от него каквото можеше да получи), но сега много повече го радва възможността да скочат рязко цените на нефта.

Неговата главна обсесия и единствена възможност да не бъде унищожен се крие в продължаването на Войната срещу Украйна. А за това му трябват пари, много пари, милиарди пари, трилиони пари.

Междувременно американски оръжия и муниции (казано простичко), които стават все по-дефицитни и можеха да бъдат закупени за Украйна, сега "изгарят" в несметни количества в Иран.

Всички сега са вгледани в нивата на цените на нефта (и газа), в първите часове на борсите през днешния ден и в първите дни на тази седмица.

Над региона вече кръжат ята от черни лебеди.

И дано не се окаже прав "моя" ИИ, Орион, който казва, че при някои от вероятните сценарии заради тези черни лебеди могат да ни побелеят косите.

02.03.2026 г.