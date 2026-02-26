Не, вече не може да се каже Ледът се пука! Трябва да се каже Ледът се спука!

Тръгна ледоходът на рашистката катастрофа - финансова, икономическа, социална, а скоро и военна.

Светата четворица - премиерът, финасовият министър, икономическият министър и шефката на Централната банка в Рашистката Феодализация - с часове по нощите седят с Путин и признават, хленчат, скимтят, пищят - няма как да се изпълни дори лъжливият, мошенически бюджет за 2026-а! Той е изгърмял с една трета само за една шеста от годината!

Разходите катастрофално надвишават приходите. Три четвърти от регионите и единадесет дванадесети от градовете са в остър и неспасяем дефицит. Финансите на тази опасна за Украйна, Европа, Запада и света държава-монстър, управлявана от организирана криминална група клептомани, се пръсват по шевовете.

Процесите на фалит, рецесия, стагнация, инфлация, стагфлация... са тръгнали като лавина. Страховита лавина!

Тя не може да бъде спряна - по никакъв начин.

Доскоро гореше под петите на тази четворица, сега вече огънят изгаря д.тата им!

Така ѝ се пада на Рашистката Феодализация!

Тя ще плати за всички кръвопролития и варварства, които причини на Украйна! Ще плати скъпо и прескъпо.

Само не могат да бъдат върнати убитите от нея украинци, няма да се появят нови ръце и крака на мястото на откъснатите от бомбардировки и мини - за хилядите и хилядите прекрасни и храбри украински родолюбци!

Сега е важно - съдбоносно важно!!!! - Украйна да продължи да удържа и да издържа. И с помощта на Европа, и въпреки немощта на Европа.

26.02.2026 г.