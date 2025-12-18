На 18 декември 2025 г. публикувах във ФБ статус за брутално отношение и грозна измама, осъществени в офис на А1 спрямо украинска гражданка, виден учен, доцент, съпруга на многократно награждаван украински професор, установили се в България след началото на Войната срещу Украйна.

Статусът привеждам отново по-долу.

Имаше доста реакции и съвети какво да предприема.

Пратих жалби до А1, КЗП и КРС.

КЗП и КРС, казано солено по пернишки, си го преместиха в другия джоб, не благоволиха дори да кажат две думи, че са получили жалбата. Гарван гарвану проверка не прави.

А от А1 ме мотаха така, както соцбюрократ не ме е мотал и върнаха формален отговор, на принципа Кьорав карти не играе. Подписала госпожата договора и точка.

Нито дума по отношение на измамата, която е извършил техният служител, натоварвайки с какви ли не плащания украинската гражданка, очевидно виждайки, че тя още не се ориентира добре в българския език и се отнася към него (служитела) с доверие, така че я е "абонирал" за какви ли не услуги, за които тя и хал хабер си няма, камо ли да ги ползва.

В отговора няма и дума на елементарно съжаление за арогантното отношение спрямо украинската гражданка и срещу мен от служителя и после от началничката на офиса до "Руски паметник" на ъгъла на улица "Лайош Кошут".

Отговорът на А1 е даже много повече от формален, той "показва презрение към жалбоподателя и самодоволство, че се е хванала на въдицата тази украинска риба. Подобен отговор е пълно безобразие, на мен той ми прозвуча като нагъл и арогантен, както цялото им отношение в случая.

Ако можех, бих призовал за масов отказ от услуги на А1, но това ще е свързано с тежки санкции за отказващите се, наложени от техните договорни отношения с А1.

Два пъти от първите дни на Мобилтел насам съм се махал омерзен от тях, повече никога няма да се свържа с тия хора и пари да ми дават, наистина по никакъв начин няма да си имам работа с тях, не ща и да ги зная повече! Спирам дотук, защото ми напират думи, които не произнасям никога, защото са нецензурни.

Но моето възмущение от начина, по който в А1 са издевателствали над украинската гражданка, човек на доста години, почти моя възраст, ме изпълва с презрение към А1.

Няма да се занимавам повече с А1 и защото знам - ако се бориш с прасе, сам ще заприличаш на прасе. Животът ме е научил, че като хвърляш камък в септична яма, рискуваш самият да се вмиришеш от нейните отпадъчни течности и твърдости.

Подобно подло отношение от А1 към тази видна украинка, автор на множество перфектни научни публикации, спасила се в България изпод бомбите (буквално под бомбите) на рашистките варвари и още веднага измамена в България, за мен е дъно.

Дъно, което ние в България сами си дълбаем. Дори без война. на нас Война не ни трябва, за да се съсипем Отечеството любезно.

Такова нещо никога, повярвайте ми - никога! - не би се случило в Украйна. Ние като държава със затихващи функции и общество, безхаберно към бъдещето на страната си, сме на светлинни години зад Украйна като отношения и родолюбие.

И ми помнете думата. Украйна сега е страшно разрушена, разкъсана, разграбена, разнебитена, но като спре Войната, само след 5 до 10 години тя ще възкръсне и ще стане китна градина, ще бъде отново модерна европейска държава, докато ние в сравнение с нея ще бъдем както моите съседи от Факултето.

Защото украинците са смели, горди, чисти и борбени хора, а не панкячи, стенячи, мрънкачи и себеоплаквачи като нас.

Мен най-много ме боли от такива думи, но това не прави тези думи резултат от негативни емоции - те са от печален жизнен и социален опит. Горчиви са, но са изстрадани и - убеден съм - верни. Уви и alas.

25.02.2026 г.

Ето го предишния ми статус.

СТАТУС ЗА СЪВЕТ

Преглед Редактиране Резюме Следа Translation

Този статус е с цел да получа съвет - как да действам нататък по следния случай.

Помагам на приятели украници, дошли в България, дървета без корени, на стари години откъснати от родните домове и спасили се от жестоки бомбардировки и всевъзможни рашистки насилия.

Двама от тях, семейство, са видни учени - професор той и доцент тя.

Предистория:

Когато съпругът, доста по-възрастен от мен, трябваше да се лекува през лятото в чужбина от сериозен здравословен проблем, съпругата ме помоли да платя сметката ѝ към А1. Ок, отидох, платих и се сепнах - 200 лева! Реших, че е минимум за два месеца.

После професорът трябваше да продължи да се лекува поради тежки усложнения, те двамата останаха задълго в чужбина, помолиха ме да ѝ платя телефона в А1 още веднъж. Отидох и пак 200 лева! Тогава я попитах - това месечната сметка ли е?! Да! Кааак, за един телефон!? При друг оператор аз плащам една трета от тази сметка месечно.

Прибраха се те в България. Хора на години, оставили всичко в Украйна, аз ако бях така, сигурно щях да се сдухам и отчая - на тия години, с пръснати близки по света.

Отидохме и прехвърлихме телефона към друг оператор - вече само срещу 50 лева на месец.

Днес бяхме в А1 до Руски паметник - да спрем и телевизора (който те не ползват).

Накараха я да плати 600 лева (без да ѝ обяснят защо) и казаха, че след месец ще ѝ начислят неустойки още 2000 лева!!!!

Тогава вече, както казват в Перник, ми падна пердето заедно с корниза и попитах - за какво, какви са тия неустойки? Направо ми се вдигна кръвното.

И се оказа, че когато преди година и половина-две тя е дошла в България, спасила се от бомбардировките и с почти никакъв багаж (освен котката) - през Полша, Италия, та в София (приятели сме от повече от 50 години) и е отишла в А1 - в същия офис, без да знае български като хората, то

мъжът (младежът), който е съставил договора, ѝ е набутал най-подло всевъзможни услуги и екстри, всичко, каквото се е сетил - например 3 нет-бокса или от сорта (нито тя, нито аз знаем ще е това), какви ли не добавки, луксове, нетфликси и хиляда и едно неща и ѝ е предвидил най-тежките възможни неустойки, да не може да се измъкне и да остане в тяхно финансово робство. Направил списък с това, което ѝ е натресъл и е казал - това е стандартен договор, ето тук се подпишете. А договорът е със ситни букви, на почти непонятен за нея език. Тя, идвайки от страна, където всичко е честно и почтено и базирано на доверие, е оплетена в този паричен капан и не е разбрала какъв финансов клуп е метнат на врата ѝ!

Служителят прекрасно е знаел, че я измамва, че я лъже, че я натоварва с непосилни задължения, че я е хванал като балама и изобщо не му е трепнало сърчицето, че лъже и мами възрастна жена, останала без дом и родина не по своя вина, а заради варварския рашизъм! Паднала му в лапите и тежко на излъгания!

Подлостта и измамата са толкова очевидни! Умисълът е кристално ясен! Мръснишки ясен! От самолет се вижда...

А шефката на офиса се държа тази сутрин арогантно и грубо с нас, конкертно с мен, но и с украинката (доцент, доктор на науките). Не била тази дама с документ за невменяема, та да я мислят, да била чела, значи кьорав карти не играе и от сорта арогантности, които ми заяви нагло и пред самата моя добра приятелка от 50 години. Безпардонно. Поне да се беше засрамила мъничко заради възрастта ни.

Да говори така грубо с висококласен украински учен с множество научни публикации. Просто потънах в земята от срам, че тази шефка е българка.

Арогантността няма етнос. Има наглост.

Някога пернишката жилищна мафия бе откраднала със законно формално сделка апартамента на едни възрастни хора, чиято дъщеря бе загинала трагично, а единственият им внук бе младо момче с връхлетяла го множествена склероза.

Аз познавах тези хора, починалата тяхна дъщеря бе моя колежка в ИТМ-Радомир, съученичка впрочем на президента Първанов, но него такива подробности от пейзажа не го вълнуваха, той се грижеше да обезпечи синовете си с хотели и прогимназии.

Пернишката кметица (от СДС, впрочем), не се трогна от бедите им. Впрочем, после също я сполетя и отнесе от този свят именно множествената склероза.

Аз се обърнах към пернишката прокуратура и окръжната прокурорка се намеси и им върнаха апартамента.

Как?, попитах - ами дори българското законодателство позволявало ако даже формално законна сделка е направена с цел съзнателна измама и целенасочено ощетяване, тя може да бъде развалена!

Но това никой няма за други сделки да го направи, защото половината приватизационни сделки на червени и сини приватизатори и РМД-та щели да трябвало да бъдат развалени, понеже в тях имало откровени съзнателни измами и целенасочени щети.

Не ще да политизирам тук, но кой не знае как се грабеше тогава с еднакво големи червени и сини апетити, кой държеше златните акции като тази на Лукойл и какви Менти и Ловци на бисери бяха първи седесари, докато такива като мен ги отлюспваха и заплашваха да им счупят гръбнака и да лежат във вани, защото бяха срещу пладнешките грабежи.

Идеята ми е, че вероятно все още може ако една сделка е направена с нагла измама и съзнателно причиняване на непомерни щети, да се развали.

Може би някой ФБ приятел да подскаже (може и на Лични) как да се спасят моите украински приятели от този обир посред бял ден, от тази брутална измама, направена в тяхна вреда от офиса на А1?

Само и вие не ми казвайте - да е гледала какво подписва!

Това го знам.

Да не ви се налага да бягате и вие след дълъг и успешен, честен и почтен живот, на стари години - през глава под бомбардировки, в обстрелван с ракети влак, с нищожен багаж и една котка, която до ден днешен, бедната, е безумно стресирана и се бои от хората.

Съвсем трети въпрос е, че може и да ви се наложи...

18.12.2025 г.