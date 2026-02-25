Чета книга за интервютата с Хитлер...

Немалка част от американския едър бизнес е изключително доволна и потрива меркантилно ръце при идването на власт на Хитлер, като инвестира щедро в хитлеристката икономика.

Казвам това четири години след началото на Войната, за да нямаме особени илюзии - като европейци и като българи.

Светът днес (само днес ли?, но преди всичко, уви, днес) не е особено добро място за морални хора и нравствени принципи...

Затова е истинско чудо всичко, което Украйна прави с цената на шуртящата си на тласъци и талази кръв!

Европа има свой удивително храбър, единствен, по прометеевски прикован към скалата на рашисткото безумие и съпротивляващ се на предела на нечовешките възможности, защитник - Украйна.

Европа е в огромен, практически неизплатим дълг към Украйна, към украинския народ.

А Тръмп?

Тъжно е да го казвам, но Тръмп е път назад към онази Америка на егоистичните лакоми апетити и безумното преследване на печалба и брутални финансови интереси, която благодарение на благотворното, цивилизоващо влияние на Западна Европа бе започнала да се хуманизира, да се европеизира, да придобива човешко лице и да превръща САЩ във флагман на Демокрацията и Свободата.

Докато САЩ решават дали искат

-- да се върнат във времената на грабителските "барони", на алчността и хищността за профит с цената на всичко и на всяка цена.

или

-- ще се съхранят като онази велика Америка след 1945 г. и до масовата MAGA-зация и грозното си тръмпизиране...

Европа трябва да си помага сама, да се спасява сама.

А спасението на Европа преминава през успешния за Украйна край на вероломната рашистка Война.

През този успешен (и достоен!) за Украйна край минава и спасението на България. В това не се съмнявам. Нашата политика стана толкова дребнава и откъната от реалностите, че единственият лек за България е Украйна и Европа да завършат по най-добрия от възможните начини Войната.

И да оставят Русия да се бори ако иска да се бори, със своя неизбежен полуразпад.

Светът няма да рухне, небето няма да падне върху главите ни, дори ако САЩ се предадат окончателно и безвъзвратно в лапите на тръмпоидите. Можем само да се надяваме и със свити сърца да вярваме, че това няма да се случи или поне няма да се случи скоро.

А дотогава?

Дотогава спасението на европейците е дело на самите европейци.

Остава им да повикат Неволята. Колкото по-рано я повикат, толкова по-малко безумно жестока, ще бъде цената на Спасението. На европейското спасение. С него и на българското оцеляване.

25.02.2026 г.