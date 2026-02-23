Човек колкото и да живее, каквото и да му мине през главата, винаги има нещо да го шокира. Понякога приятно, много по-често, уви, неприятно.

Днес за близо 70 години на тоя бял свят, за първи път се натъкнах на безгранична, чудовищна арогантност и омерзителна безпардонност.

Гълтал съм всякакви жаби и все пак...

Отивам да си свърша работа в НАП - Люлин. Не ми е за първи път, отнема 3-4 минути, малка отбивка от традиционната пенсионерска разходка.

Оставям настрана, че НАП и Общината в Люлин са в една сграда, работят с едни и същи граждани, но Общината започва работа в 8.30, а НАП в 9.00.

Нали се разхождам, половин час ще се помотая из квартала.

Отивам отново в НАП към 9 без 5. По стълбите, подпирайки се на стените и парапетите, чака тълпа хора.

Когато идва моят ред, подавам попълнения документ на госпожата на гишето.

Ок, гледаме тя неприветливо, но се търпи; усмихвам се доброжелателно...

Още недоизслушала ме, тя подскача, казва ми сурово на "ти" - Момче, я чакай! ("момче", на мен, 20 години поне е по-млада!) и хуква някъде.

Добре. ще почакам, какво друго ми остава - мисля си.

Тя се връща. Вперва сърдечен, умилителен поглед към някакъв човек, който се е надвесил над моите документи (и констатирам само наум, има доста съмнителна физиономия). Жената очевидно иска него да обслужи с предимство, но тук аз се пречкам кой знае защо.

Пак подавам документа, казвам деликатно, че съм попълнил всичко, само предния път нейни колежки ми казаха, че във връзка с еврото ще има мъничка промяна през февруари, така че я моля да ми каже тук на едно-едничко място какви цифрички сега трябва да се впишат.

И... И. И! И!!!!

И тя изригна! Започна да ми говори гадости, да ме обижда, да ми заявява, че не е тук да ми обяснява, че сме всички едни такива, идваме и ѝ пречим ... да си върши работата!

Повярвайте ми, такова брутално, пълно с ненавист към мен поведение не съм срещал за тия близо 70 години. Абсолютно непредизвикана омраза. Такива ми ги наговори!

Казах ѝ само - Госпожо, вие с тази неконтролируема агресия можете да докарате човек до инфаркт, такова поведение от ваша страна е животозастрашаващо за възрастни ваши клиенти, можете да убиете с думи и поглед някого от тях.

Тя ме обля с избълвана злоба, чак щеше да ме изпепели с ненавиждащи очи. Тръсна се, тросна се и ме накара с презрителен жест да мина за обслужване при съседно момиче. Момичето направи всичко точно за колкото време (3-4 минути) трябва, та да си свърша работата. Колкото е отнемало всеки път когато съм идвал с тази задачка по-рано.

И знаете ли - други клиенти, макар да видяха това арогантно поведение, ме нападнаха мен - да съм се махал, само съм ги бавил! За какъв съм се бил взел!??!

Аз ги бавя? С какво ги бавя? Не, не влязох в спор с тях. Мълчах си. А и вече нямах сили. Нямах със себе си валидол. Нито мента-глог-валериан.

Аз съм писал и тук за това, че постепенно възникват хора "но-сапиенс" - те са външно като нас, но са лишени от емпатия или емпатията при тях е атавистичен орган, нещо като апендикс, който само ако се възпали, трябва да бъде отрязан, иначе е напълно ненужен.

Но емпатията - това е човешко, твърде човешко, тя е рефлективност и рефлексивност. Тя е способност за самоанализ и за помнене, че си човек и нищо човешко спрямо другите не трябва да ти е чуждо.

Но в разказаното мое премеждие даже не стигаме до емпатията. Става дума за липса на елементарна етика.

Малко е да се каже, че съм потресен.

Но така съм устроен, че от всеки шокирал ме или наранил ме случай аз се опитвам да премина към обобщението. Смятам, че един такъв случай е сигнал, симптом за нещо много по-сериозно.

Затова се питам - какво има в главата на подобни хора? Как е възможно - каквото и да е било като спусков механизъм в понеделник, 9.14 ч., с първия си клиент, хрисим и не се съмнявам, очевидно нормален, интелигетен дядо на около 70 - ти да се държиш толкова арогантно и нагло, злобно и жестоко, грозно и гадно?

Не, това не е - така си мисля - изолиран случай в съзнанието на подобен човек. Това са липсващи, изчегъртани, изтрити, затрити пластове човещина, възпитание, самоконтрол и етичност.

Затова и написах горното...

Можем ли да си дадем сметка колко такива двукраки същества са се наплодили в обществото, в което живеем, в страната, в която живеем, в региона, в който живеем, в света, в който живеем, във века, в който живеем?

Същества, в които човечността е в остър дефицит и от нея дори донякъде нещо все още да е останало, то в близко бъдеще от нея нищо няма да остане...

23.02.2026 г.