Тремοрът и спазмите като физическо и физиологическо състояние на Тръмп се засилват; пοдлοсттα и маниакалността му като психика и психология ескалират. Да удари ли Иран? Хм му се иска, хем не му стиска.

Тръмп с живοтинската си пαтοлοгично обсесивнα, налудна същност си дава сметка (повече инстинктивно, колкото интуитивно), че ако започне военно нападение срещу Иран той може:

1. да затъне така, че Иран да стане втори Ирак;

2. да се лиши от мита за миротворец;

3. да загуби имиджа си на победител;

4. да доведе при ответни действия в проливите от Иран, до фантастичен скок на цените на нефта дори и в бензиностанциите на САЩ.

От друга страна му се иска, ах, как му се иска:

1. световна слава;

2. вдъхване на живот на мъртвородения Съвет за мир (където и ние, опасявам се, можем да си лепнем персонално петно на позора);

3. бърза и решителна операция;

4. ако може израелците да му помогнат, те да свършат черната работа, а той да обере славата и парсата.

Повече от "миролюбец" Тръмп е сребролюбец - кошмαрнα алчност, безпрецедентна е тя, направо с космически мащаби! Привижда му се страхотен удар на кьоравото, та нали общото между Венецуела и Иран е нефтът, а Тръмп целИ, по думите на един виден експерт, да постави световната търговия с нефт под контрола на Корпорация "Тръмп".

Накратко - всеки вариант е възможен. Даже Тръмп не знае какво ще направи, камо ли ние да прогнозираме какво става в изкуфявαщαта му с всеки изминат ден глава.

Може да имаме втора Венецуела, можем да имаме втори Ирак, а може би да се вдигне шум до небесата, да се подведат отново опарените вече от жестокостта спряма тях смели иранци и пак да бъдат подложени на брутална сеч.

Отчитайте факта, че в 90% от случаите през 20 и 21 век САЩ в края на краищата са предавали своите съюзници и са си вършили работата най-много наполовина. Не само Тръмп е TACO, такива са и САЩ. Като правило. Нищо различно, просто бизнес...

Пак казвам - САЩ в 90% от случаите са оставяли приятелите си на заколение (1956, 1968, Виетнам, Ирак, Афганистан... списъкът е дълъг, избиваните им привърженици след оттетглянето са били понякога с пъти повече от жертвите преди това).

Тръмп е абсолютно деструктивен фактор, генератор на смайващи количества ентропия и на напълно възможни магматични изблици на хаос.

В същото време много често от даден момент нататък насъбралата се потенциална енергия под повърхността на международните процеси, може да изригне в кинетична вулканична лава и да започне сама да диктува хода на процесите - въпреки дори желанието на онзи, който в първото десйтвие е закачил пушката с куршумите на безумието на стената.

21.02.2026 г.