Пояснение:

Мюнхенската конференция за сигурността е един от най-ярките ми спомени като секретар по националната сигурност на президента - аз участвах в нея четири години поред (2003-2006).

Оттогава я следя с професионален интерес и ... особен сантимент.

Тази година тя отново не изигра някаква сериозна роля, остава си все така, както вече поне десетина години наред, форум на многото приказки без съществен смисъл.

Миналата година Ванс произнесе нацистко-брутално, грозно антиевропейско слово.

Тази година Рубио бе лицемерен, хлъзгав, посредствен и повърхностен, а на моменти трагично елементарен и плакатен - кухи думи без покритие (а после отлетя да агитира за Орбан). Или както коментатори го определиха - словото му бе бързо разтичащ се от потта грим на тръмпизма.

Огромно бе разочарованието ми (след завишените мои очаквания) от слабите, безидейни изяви на конгресменката Alexandria Ocasio-Cortez - пълен провал при първата ѝ мащабна изява извън САЩ.

Тук привеждам текст на Гари Каспаров.

Каспаров е май единственият руски опозионер, който артикулира вярно проблемите и е тотално лишен от великоруски имперски шовинизъм и нацизъм.

С помощта на "моя" ИИ, Орион, пействам словото на американски лидер, което Гари Каспаров би желал да чуе в Мюнхен, но така и не чу, а вероятно (по)вече никога няма да чуе!

КАКВО БИ КАЗАЛ ЕДИН ИСТИНСКИ АМЕРИКАНСКИ ЛИДЕР

- Приятели, нека отдадем почит на най-великото изобретение в човешката история — нововъведение с корени от двете страни на Атлантика: либералната демокрация.

През 1992 г. мнозина видяха „Краят на историята“ на Франсис Фукуяма и не прочетоха отвъд заглавието. Фукуяма не твърдеше, че историята е свършила, а че в лицето на либералната демокрация човечеството е открило най-добрата и последна форма на управление.

Това беше смело заявление — и той беше прав.

Кое друго изобретение има такава дълговечност? Способността да избираме своите лидери — един човек, един глас, личността като господар на собствената си съдба. Назовете по-добра система. Не мисля, че можете.

Дори нашите врагове знаят, че демокрацията е търсена стока. Владимир Путин се държи като цар, но се представя като „президент“. Той би могъл да носи корона, но вместо това разиграва театъра на фалшиви избори. Това не е случайно. Диктаторите знаят силата, която идва от самата дума „демокрация“.

Либералната демокрация започва като европейска традиция. Европейското Просвещение беше чертежът за Американската република. Тя е съединителната тъкан на трансатлантическите отношения.

Но демокрацията не принадлежи изключително на Европа. Тя принадлежи на всички хора. След Втората световна война Съединените щати помогнаха за възстановяването на Япония като образцова демокрация. Днес хората в Тайван и Южна Корея носят знамето на свободата от другата страна на света.

В продължение на по-голямата част от един век демократичният свят се радваше на безпрецедентен мир и просперитет. Американското лидерство постави дългогодишни врагове като Франция и Германия на една и съща страна — в полза на всички.

Осемдесет години след последния титаничен сблъсък между свободата и фашизма и почти четиридесет години след падането на комунизма демокрацията отново е предизвикана. Автократите и техните имитатори злоупотребяват с нашата отвореност. Размисълът и дебатът са отличителни белези на свободното общество, но нерешителността и прекомерното самосъмнение са възможности за диктатора. Слабото лидерство и лошите резултати карат избирателите да се заглеждат по авторитарни алтернативи.

Така Русия успя да нахлуе в демократична Украйна през 2014 г., разширявайки нападението си през 2022 г. Някои — включително и мои предшественици и добронамерени приятели в тази зала — не дадоха на Украйна всичко необходимо, за да победи Русия. Те чуха предупрежденията за ескалация. Те отчаяно искаха да избегнат клеймото „подстрекатели към война“.

Без да омаловажаваме огромната жертва на Украйна, руската инвазия е сравнително малка в световно-исторически план — но диктаторът никога не спира, когато го умиротворяват. Европа научи този урок по трудния начин, след като старите съюзници направиха катастрофални отстъпки на Адолф Хитлер в този същия град през 1938 г. Смисълът да подкрепим победата на Украйна, да укрепим Тайван и да стоим изправени сега е да предотвратим експоненциално по-опустошителна война по-късно.

Украйна все още може да победи. Тя не е длъжна да се бори сама.

Това е възможността на Европа да разгърне пълния си потенциал. От 1945 г. насам американското лидерство в сферата на международната сигурност позволи на представените тук държави да просперират. Сега всяка нация трябва да засили своя ангажимент към нашата колективна сигурност. Нека бъда ясен: ние не ви изоставяме, ние ви призоваваме да застанете до нас като равни. Да допринесете с всичко необходимо за каузата на Украйна и за собствената си отбрана.

Това означава и да преразгледаме нашите международни институции. Реалностите на Студената война наложиха компромиси, които издигнаха диктатори и агресори на световните форуми. Ние дадохме на деспотите фасадата на бебешкосиня легитимност на ООН. Да, ще поддържаме отворена линия за комуникация с всеки световен лидер, но не е наша работа да правим PR на автократи. Ако Русия, Китай и подобните им използват ООН, за да лъскат репутациите си, тогава трябва да изградим нещо ново: Лига на демокрациите, както предложи покойният сенатор Джон Маккейн — за да очертаем ясна линия между доброто и злото и да разкажем нашата обща демократична история със собствени думи.

Приятели, ние свързваме либералната демокрация с края на историята, защото това е постижение, което заслужава да бъде празнувано през цялата история. И наша споделена отговорност е да я защитаваме — днес и винаги.