Ние, европейците само чакаме мила усмивка, дори като фалшива гримаса откъм Белия дом, за да повярваме в някой призрак или да ни се привиди мъничък оазис в пустинята на разпадащите се отношения между двата бряга на Атлантика.

Приличаме понякога на едни мамаши, които имат навика да казват за половинките си - Бие ме, значи ме обича!

Не, нека бъдем реалисти. никакъв РубиОкон не е преминат в посока на възстановяването на Запада. Това бе театър. Нищо повече от театър. Докато Тръмп прави поразия след поразия, зад гърба му тече загрявката за следващите президентски избори.

Тръмп не е болестта на САЩ. Тръмп е най-лошото нейно онко-проявление. Метастаза, която поражда нови метастази.

Рубио е хлъзгав, безпринципен, хитър и нечестен (нечестив дори). Той трепери и се унижава пред Тръмп, готов е на всякакви пируети само и само да се докопа до мястото му.

Да, Ванс е праволинеен и чугунен като ръждясващ пилон за прокъсан американски флаг, но поне е предвидим и предсказуем.

С две думи - ако нещо хубаво направи Рубио - приемаме го, да не сме луди да го откажем, но илюзии не трябва да имаме. Те са вредни.

И безполезни.

18.02.2026 г.