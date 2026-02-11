Не зная следите ли как бързо набират главозамайваща скорост процесите в Русия. Пълно изтрещяване!

Путин е в паника. Загубил е ума си и нелепо се надява да решава проблемите сякаш са гвоздеи - само защото държи страховития чук на ФСБ в лапите си.

След като властта в Русия осъществява няколко години наред систематично абсурдна икономическа политика;

след като е пуснала на бесен ход печатницата на пари (фантики - така им казват нормалните руснаци),

тя преминава към изключване на Русия от социалните мрежи и от масовите средства за междучовешка и междуфирмена комуникация (в резултат на което например деца, чиито родители следят онлайн параметрите на тяхното здраве - при диабет и не само, остават без това наблюдение, сиреч на произвола на съдбата),

а сега се кани в близките месеци да направи интернет в Русия привилегия само за избрани...

Лудост, тотална лудост!

Това са властови припадъци, спазми, припадъци и конвулсии.

За мен няма съмнение, че процесите в Русия ще се развиват изключително бързо!

Под капака на руската "скороварка" температурата вече е трицифрена и не по Фаренхайт.

11.02.2026 г.