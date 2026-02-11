Putin Will Never Compromise on Ukraine

By Casey Michel, "Foreign Policy", Winter 2026

„Путин никога няма да направи компромис за Украйна“

от Кейси Мишел, *Foreign Policy*, зима 2026 г.

Синтез на главното от статията с помощта на "моя" ИИ, Орион.

Ори:

- ???? Кратко въведение:

Стратегията на Запада да „убеди“ Путин да се откаже от войната в Украйна е нереалистична илюзия. За Путин Украйна е патологична обсесия и част от личен дилетантски исторически мит, заради който той е готов да плаща дори колосална цена. Западът трябва да спре да търси компромис и да мине към дългосрочна стратегия на сдържане и изтощаване.

???? Четирите по-по-най-главни тези:

1. Путин никога няма да се откаже по собствена воля.

Той не мисли прагматично за разходи и ползи, а идеологически и месиански: Украйна е част от „руския свят“ и тази цел не подлежи на пазарлък.

2. Западната идея „да го убедим, че губи“ е напълно провалена.

Нито военни загуби, нито икономически срив, нито международна изолация биха накарали Путин да смекчи позицията си — дори напротив, той я радикализира.

3. Войната вече е стратегическа катастрофа за Русия — но това не променя поведението на Путин.

Русия губи хора, военна сила, влияние, съюзници и се превръща в младши партньор и суровинен придатък на Китай, но Путин остава маниакално фиксиран в максималистката цел.

4. Стратегията на Запада трябва да бъде не Убеждаване и договаряне, вразумяване и компенсиране, а Сдържане и санкциониране, изтощаване и колабиране.

Западът трябва да приеме, че няма „off-ramp“ (път за излизане от конфликта, позволяващ оттегляне без да се „загуби лице“) за Путин, и да заложи на дългосрочен натиск: икономически и финансов, юридически и ценностен, геополитически и вътрешнополитически - докато режимът се изчерпи отвътре и рухне под тежестта на безумния преразход на ресурси и хора.

11.02.2026 г.

(Достъпът до статията е само за абонати на "Foreign Policy", затова не давам линк към нея).