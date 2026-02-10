Тези дни не съм писал за Войната, защото още не мога да преодолея последиците от най-вероятното окончателно ликвидиране на мой основен профил Nikolay Slatinski. Той не само бе практически запълнен с ФБ приятели на макс, но и по алгоритмите на ФБ, предполагам, "качваше" статусите ми високо в потока и те се виждаха бързо, смело и сръчно от ФБ приятелите.

С другите ми два профила не е (все още) така.

Изобщо не е така, те (този и още един) играеха подчинена роля в сравнение с ликвидирания профил.

Както и да е: каквото - това, когато - тогава, където - там, колкото -толкова, както - така...

Но макар да не пиша за Войната, аз съм в постоянна връзка с моите приятели в Украйна. И следя непрекъснато какво се говори и пише в Интеренет-пространството за тези мрачни събития, за шуртящата украинска кръв.

Главното е ескалиращият с колосално бързи темпове разпад на руската икономика и финанси - страховити дефицити, ужасяваща парализа и ураганно закриване на фирми, безбожен дефицит от стоки, дори от първа необходимост, все по-масово изчезване на суперважни лекарства. Лавината е тръгнала!

Заедно с това бушува всеобщ песимизъм за изхода от Войната, вече открито се пише за това, че тя е загубила всякакъв смисъл, зет-патриотите-шовинисти и великоруски нацисти съвсем открито ругаят Путин, настъпва някаква буреносна бесовщина; не стига, че Мъск им спря старлинка, но и цензорите на Рашистката Феодализация сами си спират Тереграма и така допълнително парализират своите въоръжени орди, които се придвижват напред по фронта със скоростта на тринога костенурка.

Да, моите приятели в Украйна - както всички украинци - мръзнат, страдат, подложени са на непрекъснати бомбардировки и живеят в зловеща несигурност, без да знаят ще оцелеят ли до следващия ден. Но има място и за оптимизъм - той е резултат от апокалиптичния песимизъм, набиращ катастрофична скорост и грозно отчаяние в руското общество.

Тътенът е все по-осезаем и - надявам се - необратим.

Не бих желал никога да съм на мястото на Путин днес и на неговите най-близки роднини. Изобщо не се знае какво ги чака и дали няма да се повтори съдблата на последния руски император.

10.02.2026 г.