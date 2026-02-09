Допреди 20 години общувах интензивно с държавните институции. Обикалях ги, изслушвах ги и се опитвах да съм им полезен. Нали заплатата ми идваше от данъкоплатците, а националната сигурност ми бе изпълнила денонощията, както викат в Перник, до дупка.





















Виждах, че някои структури се къпят в лукс. В тях Оправни хора работят по европроекти и преразпределят обществени средства на поразия. Живеят в паралелен свят, където всичко цъфти и връзва. А в други структури бе мизерия и стрес.

После минах от другата страна на барикадата, разделяща властта от простосмъртните.

Преди около 10 години видях като клиент как в една структура на администрацията цареше нервна, психично-смазваща атмосфера. На няколко гишета се пържеха под палещия гняв на тълпите дошли да си свършат някаква работа, няколко женици. Ддокато чаках да ми дойде реда, вече бях разбрал, че в тази структура има лоша организация.

Заговорихме се с охраната, казах му - защо не направите така и така, ще стане и по-бързо, и по-спокойно?

Той ме бе разпознал (нали дотогава охраната бе все от бивши военни и отчасти други хора от бившите силови структури) и каза: Проблемът, г-н Слатински, не е толкова в конкретната организация на работата. А че има много вожд и малко индианец. Тук на партера тези женици изнемогват от претоварване и вкиснати граждани, хващат ги всякакви женски болести и капят като круши. А на горните етажи - шефове бол. Всеки със секретарка до обяд, секретарка на обяд, секретарка след обяд, шофьор за дневни кръстосвания насам-натам, шофьор за нощни скитания нагоре-надолу. В луксозни кабинети, щракат пръсти, бира секс и рокендрол, само левски и сръбска музика!

Десетина години след този разговор, по-точно днес, отидох пак като простосмъртен в една структура от тези, които се грижат за националната сигурност.

Бяха ме помолили нейни експерти да им дам един материал. Пратих им го по вайбър, ама те не можели да го принтират, нямало как и нямало къде.

Малка пауза....

Когато бях в президентството, уж да съм полезен за националната сигурност с моите знания и опит, а излезе, че си лепнах петно в биографията, главният полицай на Перник ме помоли да му пратя нещо като слово, което той ще произнесе при гостуването след 2-3 дни на евроексперти по Глава 24, нали щяхме да влизаме в ЕС.

Ок, написах му словото и му казах да ми даде мейл да му го пратя. А той - какъв мейл, какви пет лева, тук няма такива неща, няма ни принтер, ни факс дори...

Ок, рекох, ще прескочим с "моя" шафьор да ти го донесем и да обсъдим с теб как и какво, та да мине проверката на 6 с плюс!

Отидох в родния Перник.

Не, не, срещата няма да е в Полицията - вика ми полицай номер 1 на Перник притеснен. - Намерил съм тук едни стаи, където ще срещнем европейските гости. Защо? Гледам го с недоумение. Ами защото на нашия етаж мирише на тоалетни, та се не трае. Така е в дълбоката провинция!

Дълбоката провинция - на 30 километра от Перник. В родния глад на президента. Е, не му е роден, защото президентът беше от Сирищник и Косача едновременно, но все пак... Най-малкото в родния град на секретаря по националната сигурност на президента.

Дотук с малката пауза.

Какво видях в структурата на националанта сигурност, в която бях днес? Малък и тих ужас. Служителите работят в кабинети, виждали с очите си Георги Димотров и Вълко Червенков.

Има мухъл, има папки, които само дето на се нагризани от мишки. Хората наблъскани като ... да не казвам какво. На единия му изчезнала на компютъра кирилицата, на другия не му се включва известно време уиндоуса...

За 20 години от 2006-а до 2026-а нищо не е мръднало. И ако е мръднало, то надолу и назад!!

След час и половина дискусия, на тръгване, човещинка, помолих да се отбия в богоугодното място.

Ами то не само не е богуугодно, то е просто човекунеугодно. Гадно. Жалко. Противно. Позорно.

Виждате снимките, с извинение. Отблъскващата не-естетика, антиестетика е битието на колегите от националната сигурност в тази структура.

Ккавото им битието, такива им и резултатите.

Направо като при соца - властта се прави, че им плаща, те се правят, че работят.

И понякога даже работят. Не е като да е без хич. А как е - всички знаем.

09.02.2026 г.