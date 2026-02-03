Честно казано не знам как дори след това, което излезе за Е-файловете, може някой да брани Тръмп. И да ми се кара как не съм могъл да преживея, че "няма нищо особено" за Тръмп и затова съм бил писал, че в публикувания си вид Е-файловете били опоскани...

Ами опоскани са. На бял свят досега излязоха приблизително половината от всички страници - 3 милиона от общо 6 милиона. Всеки сам си преценя какво ще каже - дали "цели" или "само" 3 милиона не са публикувани до ден днешен - въпреки изискванията на законодателния акт.

Аз съм сигурен, че цялата истина ще излезе някой ден на бял свят. Но и от това, което ни бе подхвърлено има ако не достатъчно, то необходимо инфо да си дадем сметка, че ни е бедна фантазията що е това Тръмп.

Страшно е да си представим какво представлява в цялата си отблъскваща нравствена грозота този съвременен Нерон, станал президент на великата суперсила САЩ.

Не просто е страшно. Много страшно е.

03.02.2026 г.