Лирично отклонение: В неравна битка, вече четвърти ден, с церберите и цензорите от ФБ, все още не мога да възстановя главния си профил Nikolay Slatinski. Той е под фатална заплаха от скриване, изтриване, закриване и затриване.

Явно там съм съгрешил повече от Тръмп в гнYсните му истории, изплували частично в Е-файловете засега (частично - защото много от най-ср@мните му дела са опоскани старателно).

Или поне така мислят въпросните цербери и цензори и мълчат оглушително.

Ето моите четири разсъждения за тези Е-файлове.

1.

Всяка държава си има такива като самоубития Е.

И в България някога се пръкнаха (навярно днес са много повече) подобни типове като Е. и възникнаха места злачни като острова на Е., в които колеги политици ходеха със самодоволни физиономии. Аз им казвах (на колегите) - Затова ли хората с десетки (и стотици) хиляди скандираха имената ни!?

Но тук и сега в САЩ мащабът е колосален; такъв мащаб с такъв замах и обхват е безпрецедентен. Не някои хора от елита, а цели части от елита са се опетнили непростимо.

А и при скандалите от подобен род, клас, тип и вид размерът има значение.

2.

В този скандал става дума за САЩ, за глобалната суперсила, за единствения (доскоро) полюс в международната сигурност.

Ако в България някой елитен демократ мърсува така, най-много да има локални сътресения (пък и привържениците му могат да кажат - човещинка е все пак - нали, по ББ, мъжът има определени физиологични потребности, де; да не говорим, че някога в Перник богатите нови българи водиха (поне) един депутат на секстуризъм в Тайланд, но прогресивната пернишка общественост не се впечатли от този факт, явно разсъждавайки Дай Боже всекиму!).

Ала този скандал в САЩ има геостратегически и геополитически, може би ще има и геоикономически и геофинансови измерения.

3.

Общоприета демократична практика е уличените в сексуални прегрешения демократи да си посипват косите с пепел и да се тюхкат и вайкат, че така са (съ)грешили, да подават оставки и да се крият временно в миши дупки.

Обаче реакцията на тръмпистите (и общо-взето не само на тях) е все още пълен и нагъл непукизъм, тотален отказ да разберат какво са правили и как петнят страната и демокрацията си. Такава аморална нечистотия няма прецедент, това е нравствена пустиня, блато, тиня, сметище.

4. А може би 1.

Тук не става дума само за отвϼатителни оϼгии с перфектна организация вътре в страната - в някое забутано градче в Средния Запад; става дума за активни, добре планирани и отлично проведени мероприятия на чужди (руски) разузнавателни служби.

Това е най-големият и безспорен успех на съвеЦко/руската кагебистка разузнавателна мафия за всички години на нейното съществуване!

Не 17 мига от пролетта, а 17 (27 ?) години от американската демокрация...

Имаме нещо уникално и непостижимо! То ще влезе в учебниците по разузнаване и вербовка, за него ще се правят филми, цели сериали. КГБ (ФСБ) пробутва на американски политически и бизнес лидери моми4енца от Русия, Украйна, Казахстан, Молдова и откъде ли не - за изнасùлвания, πед0филия, оϼгии и гавϼене с човешкото достойнство на децата и непълнолетнте девойки...

03.02.2026 г.