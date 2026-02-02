Тръмпизмът по гръб не пада и дори когато фактите говорят тръмпистите крещят от несъгласие.

Те са на принципа - Ако фактите не ни устройват, толкова по-зле за фактите.

Ножът е опрял до кокала. Ние сме в екстремална ситуация. Тръмп съсипва света. Още повече той съсипва САЩ.

Хаосът, който поражда Тръмп има само една позитивна страна - това ускорява жестокия му край.

Тръмп отнема ден след ден възможността на американското общество да го махне по легитимен път и това повишава вероятността той да бъде премахнат. И пазарите ще приветстват това премахване, колкото и абсурдно да изглежза сега това.

Пазарите са уморени и паникьосани от Тръмп и e възможно да желаят премахването му.

Ако за миг забравим за тези трагични очаквания, ще кажа, че Тръмп играе на понижаване на долара за да бил направил американската продукция по-продаваема по света. Но той го върши по безумния начин, защото е безумец и си прави сметки без кръчмар.

Силният долар е като ловецът и мечката - не се знае кой кого държи.

Доларът е измерител на американското могъщество и господстващата роля на САЩ в международната сигурност.

Няма силно лидерство на САЩ със слаб долар. Няма силни САЩ със слаб долар.

Няма да има САЩ със слаб долар - това е перспективата.

Тръмп убива не само долара, той убива САЩ. Бавно, но сигурно. Какво тогава остава за САЩ ако започне взаимно убиване? Кой кого ще надбяга в това печално съревнование?

За мен ситуацията е все повече Или САЩ, или Тръмп.

Написах това още преди година и четири дни.

Няма да чакаме отново година и четири дни, за да видим резултата.

Аз съм убеден за себе си какъв ще бъде отговорът.

А на Ванс ще му държи после влага достатъчна, за да е послушко, колкото и да се репчи сега.

02.02.2026 г.