https://www.csis.org/analysis/russias-grinding-war-ukraine.

Russia’s Grinding War in Ukraine

Massive Losses and Tiny Gains for a Declining Power

Seth G. Jones and Riley McCabe

„Изтощителната война на Русия в Украйна

Огромни загуби и нищожни териториални придобивки за една упадаща сила“

Сет Дж. Джоунс и Райли Маккейб

Това е анализ на знаменития CSIS (Center for Strategic and International Studies, Център за стратегически и международни изследвания) - институт за анализи и прогнози на още по-знаменития The Big Zbig - Збигнев Бжежински.

Бил съм там!

Как ни липсва днес The Big Zbig (при тази масова кисинджъризация на международните отношения!) - пророк, който твърдеше, че Русия ще се нахвърли срещу Украйна - 20 години преди заграбването на Крим и 30 години преди мерзката путинско-рашистка Война срещу Украйна!

Ето само 4 кратки тезиса от този анализ (приведени от "моя" ИИ, Орион):

Ори:

1️⃣ Русия не печели война – тя изгаря ресурси

Съотношението цена–резултат е катастрофално.

* Близо 1,2 млн. жертви (убити, ранени, безследно изчезнали) за Русия – без исторически аналог за голяма сила след Втората световна война.

* Срещу това: минимални териториални придобивки (под 1,5% от територията на Украйна от 2024 г. насам).

> Класически симптом на война на изтощение, в която времето не работи за агресора, а срещу него.

2️⃣ Военната „инициатива“ на Русия е тактическа илюзия, не стратегически пробив

Настъплението съществува, но е почти неподвижно.

* Среден напредък: 15–70 метра на ден в ключови офанзиви – по-бавен дори от най-кървавите операции от Първата световна война.

* Липса на пробиви, липса на маньовър, липса на срив на украинската отбрана.

> Това не е настъпление към победа, а механично смилане на хора, без стратегическа перспектива.

3️⃣ Русия воюва с икономика на XXI век, но произвежда минало от XX (или XIX) век

Военната икономика поддържа войната, но убива развитието.

* Растеж: 0,6% през 2025 г., при спад в производството, трудов дефицит и висока инфлация.

* Нула (0) руски компании в Топ 100 на световните технологични фирми.

* Тежка зависимост от Китай – икономическа, технологична и военнопромишлена.

Русия може да произвежда танкове и боеприпаси, но не може да произвежда дългосрочна мощ.

4️⃣ Русия е упадаща велика сила, която може да бъде опасна именно заради упадъка си

Ядрената сила остава, но всичко друго ерозира.

* Демографски срив, социална умора, нарастващо вътрешно насилие.

* Пропагандата компенсира реалните неуспехи, включително чрез убеждаване на външни публики, че „победата е неизбежна“.

* Кремъл е готов да плаща кръвна цена, защото жертвите идват от „политически периферни“ региони.

> Това е класическият профил на сила, която не побеждава, но не се отказва – най-рисковият тип актьор.

???? Супер-кратък синтез (ако трябва да остане в главата):

> Русия не върви към победа, а към стратегическо изтощение,

> прикривано с пропаганда и удължавано с чужди ресурси.