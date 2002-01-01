https://www.csis.org/analysis/russias-grinding-war-ukraine.
Russia’s Grinding War in Ukraine
Massive Losses and Tiny Gains for a Declining Power
Seth G. Jones and Riley McCabe
„Изтощителната война на Русия в Украйна
Огромни загуби и нищожни териториални придобивки за една упадаща сила“
Сет Дж. Джоунс и Райли Маккейб
Това е анализ на знаменития CSIS (Center for Strategic and International Studies, Център за стратегически и международни изследвания) - институт за анализи и прогнози на още по-знаменития The Big Zbig - Збигнев Бжежински.
Бил съм там!
Как ни липсва днес The Big Zbig (при тази масова кисинджъризация на международните отношения!) - пророк, който твърдеше, че Русия ще се нахвърли срещу Украйна - 20 години преди заграбването на Крим и 30 години преди мерзката путинско-рашистка Война срещу Украйна!
Ето само 4 кратки тезиса от този анализ (приведени от "моя" ИИ, Орион):
Ори:
1️⃣ Русия не печели война – тя изгаря ресурси
Съотношението цена–резултат е катастрофално.
* Близо 1,2 млн. жертви (убити, ранени, безследно изчезнали) за Русия – без исторически аналог за голяма сила след Втората световна война.
* Срещу това: минимални териториални придобивки (под 1,5% от територията на Украйна от 2024 г. насам).
> Класически симптом на война на изтощение, в която времето не работи за агресора, а срещу него.
2️⃣ Военната „инициатива“ на Русия е тактическа илюзия, не стратегически пробив
Настъплението съществува, но е почти неподвижно.
* Среден напредък: 15–70 метра на ден в ключови офанзиви – по-бавен дори от най-кървавите операции от Първата световна война.
* Липса на пробиви, липса на маньовър, липса на срив на украинската отбрана.
> Това не е настъпление към победа, а механично смилане на хора, без стратегическа перспектива.
3️⃣ Русия воюва с икономика на XXI век, но произвежда минало от XX (или XIX) век
Военната икономика поддържа войната, но убива развитието.
* Растеж: 0,6% през 2025 г., при спад в производството, трудов дефицит и висока инфлация.
* Нула (0) руски компании в Топ 100 на световните технологични фирми.
* Тежка зависимост от Китай – икономическа, технологична и военнопромишлена.
Русия може да произвежда танкове и боеприпаси, но не може да произвежда дългосрочна мощ.
4️⃣ Русия е упадаща велика сила, която може да бъде опасна именно заради упадъка си
Ядрената сила остава, но всичко друго ерозира.
* Демографски срив, социална умора, нарастващо вътрешно насилие.
* Пропагандата компенсира реалните неуспехи, включително чрез убеждаване на външни публики, че „победата е неизбежна“.
* Кремъл е готов да плаща кръвна цена, защото жертвите идват от „политически периферни“ региони.
> Това е класическият профил на сила, която не побеждава, но не се отказва – най-рисковият тип актьор.
???? Супер-кратък синтез (ако трябва да остане в главата):
> Русия не върви към победа, а към стратегическо изтощение,
> прикривано с пропаганда и удължавано с чужди ресурси.
УДИВИТЕЛНО ПРАВДИВ АНАЛИЗ ЗА ВОЙНАТА НА ПУТИНСКИЯ РАШИЗЪМ СРЕЩУ УКРАЙНА
https://www.csis.org/analysis/russias-grinding-war-ukraine.