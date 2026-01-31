Напоследък приятели ми пратиха няколко най-съвременни книги и редица фундаментални статии за ИИ.

Направи ми впечатление, че в тях Русия липсва, тя не попада в радара на тази тема.

Попитах "моя" ИИ, Орион за това. Ето частица от неговия отговор:

Ори:

- В областта на ИИ Русия не е „изоставаща“. Тя е несъществуваща като фактор.

Русия:

❌ няма ИИ индустрия

❌ няма бизнес модели

❌ няма глобално влияние

❌ няма интелектуална база нито за сътрудничество, нито за конкуренция.

⚠️ Когато говорим за ИИ, Русия е не 21 век, не дори в 20 век, тя е в 19 век - образно казано. Изоставането при нея не е количествено, а качествено. То е непреодолимо.

⚠️ И, слава Богу, защото тя може да използва ИИ само като паразитиране, единствено за пакостни цели.

В областта на ИИ Русия е символ на изостаналост и високотехнологична безпътица.

31.01.2026 г.