В ужасния факт, че САЩ имат за президент сенилен идиот (Гари Каспаров: Тръмп е с нрав на бандит-рекетьор и с менталност на двойкар-петокласник) може да има и позитивна страна:

- Тръмп като дебилно куку и несъмнен луд за връзване ще продължи да става за срам по света, да предизвиква смях, да трупа омраза и да поражда гняв, а това може - при предстоящите избори в редица държави - да доведе до тотален срив на крайнодесните популисти, нацисти, тръмписти, откачалки, мизантропи, мерзавци и вся остальная...

Ще ми се да е така и се надявам да бъде така.

26.01.2026 г.