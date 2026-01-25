Венецуелският мадуровски елит живее доста по-спокойно вече, отдъхна си от постоянната опасност да му се случи нещо и продължава да се обогатява - блестящата тричасова операция в околностите на Каракас, както казват в Перник, му накриви капата.

Целта бе Тръмп да се намести със своите хора в нефтения бизнес там и да капе сериозно от него в авоарите на корпорация "Тръмп".

Същото виждаме и в Украйна. Украинците мръзнат жестоко, стоят на тъмно денонощия наред, бомбардират ги зверски, атакуват ги с евтино рашистко пушечно месо по "линиите на съприкосновение", но с помощта на хора от администрацията на Тръмп американска компания са докопа до литиевите находища на Украйна.

Цитат: "Украинците вече издадоха първото си споразумение за споделяне на производството в минния сектор на компанията, с която работи Рон Лаудер, в рамките на модела, чието реализиране беше подпомогнато от секретаря Бесент."

Войната си е Война - за украинците. И бизнес - за американците.

25.01.2026 г.