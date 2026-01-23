Направо се чудя:

Брей ама как се засегнАли нЕкои европейци!!!!

Зеленски постави пред тях огледало, те видяха в огледалото нещо и хич не го харесаха, но се разсърдиха на огледалото и обидиха на поставилия огледалото пред тях!!!!

А Тръмп системно ги обижда грозно, вулгарно, но те не се сърдят, ами му се умилкват и мазнят коленопреклонно (сиреч на колене) и дори мазохистично.

Хубава работа, ама европейска!

Всъщност ножът е опрял до кокала. Въпросът за Европа е или-или!

Или Украйна ще оцелее, или Европа няма да оцелее.

23.01.2026 г.