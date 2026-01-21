Никога не съм предполагал, че за едно и също събитие аз и бесните, откачени руски зет-ники, сиреч мерзки пропагандисти, ужасни фашизоиди и озверели имперци, ще изпитаме еднакво мощен и пълен с огромно недоумение и омерзение гняв...

Става дума за висше хайлайфно, мегаснобско, безсъвестно лъскаво, мегатузарско ВИП парти на руския елит в ултраскъпарския зимен френски курорт Куршевел!

Лудите зет-ники (наричани елегантно пропагандони) бълват словесен огън и жупел, че докато "наши мальчики" [от които 40% са с присъди за различни тежки престъпления, 50% са над 45 години, 60% са били безработни и вероятно 70% са нелечими алкохолици] "се сражават за Родината срещу колективния Запад" в смъртоносна схватка за "денацификация и демилитаризация" на Украйна,

то в Куршевел тия кучи (а по-скоро милиардерски) синове и дъщери живеят на колосално широка нога и пръскат златни дъждове в безбожно луксозното сърце на същия този колективен Запад!

Скандалът в Рашистан е огромен. Той задминава по гръмогласни децибели прословутата гола вечеринка преди време и от статусите и подкастите на зет-ниците бълва пяна. В скоро време ще има нервни припадъци сред тях и .. буря в чаша уиски.

А веселилите се перверзно в Куршевел богаташки рашистки чада ще се извиняват сълзливо и даже може единици от тях най-милозливо да вземат участие в някой и друг концерт из окупираните територии. Ако там има, разбира се, вода и скришен бункер, където този концерт да се проведе.

Моят ахилов гняв е с други причини.

Сред участниците в тази перверзно богаташка "тусовка" са и мнозина, които горещо, като същи нацисти възпяват Путин (че е дори най-близък техен приятел) и Войната; апелират за изтребване на украинците, за довеждането им до замръзване и глад, за изчегъртването им от тази Земя.

И докато из ЕС се вихри скандал как един (бит и пребиван) руски опозиционер ще бъде лишен от правото да живее в страна от ЕС защото не е фен на независима Украйна (каквито са всъщност поне 80% от така наречената, с извинение, руска опозиция),

то тези мамини синчета и дъщерички нямат проблеми с визите и гражданствата из Европа, могат да развяват (превантивно - за да не им дърпат ушите в Москва) руски знамена из френския курорт, да крещят там крымнашистки лозунги и да си гледат кефа по начин, по който си гледа кефа човек, чиито родители са отмъкнали милиарди от своя народ благодарение на близостта и-или роднинството с Диктатора и на практика, а не само на теория са спонсори на неговата мръсна Война срещу украинския народ.

Лицемерието е един от най-страшните смъртни грехове на Европа.

Друг такъв грях са двойните стандарти.

Не искам да си развалям повече настроението днес, затова друг път ще изредя и другите (поне) пет смъртни гряха, които ни докараха дотук. И чието изкупване (да не се бърка с изкупуване) е възможно само с ценностно разтърсващ и абсолютно искрен еврокатарзис.

21.01.2026 г.