Прочетете речта на канадския министър-председател!

А понеже моите ФБ приятели са комптърно грамотни хора, сигурен съм, че те могат или чрез е-преводач, или чрез ИИ да направят това.

Всеки мислещ човек и убеден продемократ не бива да подмине реч като тази!

Днес светът ни е болен. Но не е безнадеждно болен.

На власт в САЩ и Русия (ох, уви не само там!) са негодниците, опиращи се главно на негодните. Не само на тях, но огромното количество в тяхната подкрепа са именно негодните.

Светът винаги е бил в тежка криза, когато са управлявали негодниците, опрени на и подкрепяни от негодните.

Отдавна вече пиша - забравете за НАТО!

Рюте само се прави, че е генерален секретар на нещо, което не съществува. Разбира, че това, на което е генерален секретар отдавна изпусна последния си дъх и дух, но какво да прави човекът? Не му завиждам, даже ми е жал за него. Само лично мен ме обижда рютингът, който той направи на Тръмп! Подобни политически петинги, дори от добри намерения, единствено подбуждат и възбуждат Тръмп да става още по-нагъл и още по-луд за връзване.

Западът повече не е това, което беше. Западът вече - това е Европа, заедно с Канада, Япония, Австралия, Нова Зеландия, Южна Корея - и да спра временно дотук.

Оставете САЩ да се оправят сами. Не се вълнувайте при всяка изпусната като в памперса дума на сенилния нарцис, който те си избраха за президент. Да, везните в подкрепа на този безумен негодник натежаха заради негодниците, които безумно вървят след него. Но го избраха не (само) те - избраха (си) го САЩ. Вината е на САЩ. Да ги оставим да изпият чашата с отрова докрай и да се опитат да оцелеят след това.

САЩ са виновни, че негодникът, опрян на негодните върши геополитически идиотщини и фашизоидни простотии.

Русия е виновна, че негодникът, опрян на нагодните води кошмарно брутална Война за унищожение на Украйна.

И да помним, че България, а не само рашистофилията в нея ще е виновна ако попаднем в лапите на негодник като това, което имахме като президент плюс вся остальная ..., докарани на власт от нарастващото множество на негодните.

Западът, т.е. Светът на демокрацията - той единствен днес е в състояние да говори толкова силно и толков мъдро като канадския премиер.

Но само Западът не е достатъчен. Западът трябва да разширява влиянието и въздействието си.

Никога Западът не е имал толкова съдбоносна мисия!

Защото Западът е изправен срещу брутални и жестоки управления на ментални и ценностни негодници, имащи огромна подкрепа от пълчища негодни имитации на Homo sapiens.

Защото по-страшно от глобалното затопляне е глобалното затъпяване.

Защото днешните високи технологии овластиха низките и ниските страсти на негодните, превърнаха ги в политически фактор с разрушителна и съкрушителна сила.

Защото балансираме на ръба на цивилизационна пропаст.

Защото сме в точка на бифуркация, в точка на дисипация, в точка на или-или, в turning point, в tipping point.

Но аз съм оптимист. А оптимистът прави това, което ми казваше моят баща след толкова удари, които той претърпя - като внук и син на врагове на народа - от комунистическата мафия:

- Когато ти е много трудно, дишай дълбоко през стиснати зъби и знай, че нищо не е толкова зле колкото ти се струва, макар да не е толкова добре, колкото ти се иска.

Дишайте дълбоко през стиснати зъби.

Прочетете тази реч.

Бъдете оптимисти.

Позволете си да сте оптимисти.

Далеч е до Залеза на Запада!

Просто Западът не е онова, което беше.

Но ще бъде това, което трябва да бъде.

21.01.2026 г.