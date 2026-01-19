Гари Каспаров:
- Президент на САЩ е тип с манталитет на криминален престъпник и той предаде иранския народ!
Гари Каспаров е гениален шахматист и от цялата руска, с извинение, опозиция ми е най-близък по позиция за случващото се по света.
Но той допреди дни говореше как макар и с лоши намерения Тръмп прави и добри неща.
Аз реагирах тук с несъгласие. Злото твори само злини.
Тръмп предаде украинския народ.
Тръмп предаде венецуелския народ и се съеши с омерзителния мадуровски режим без Мадуро, а нефта на страната предаде и продаде срещу тлъсти комисионни на свои авери по далавери.
Тръмп предаде иранския народ.
Тръмп ще предаде и тайванския народ.
Няма народ, който Тръмп да не предаде, включително и американския народ.
За жалост, само американският народ може да ни освободи от това Зло.
Ако все още е народ.
И докато все още има Америка като другото име на САЩ.
Хемингуей някъде бе казал как настъпва Провалът, как се случва Разпадът - най-напред постепенно, а после изведнъж.
Обратното броене на постепенното вече започна.
19.01.2026 г
НАЙ-НАПРЕД ПОСТЕПЕННО
