Гари Каспаров:

- Президент на САЩ е тип с манталитет на криминален престъпник и той предаде иранския народ!

Гари Каспаров е гениален шахматист и от цялата руска, с извинение, опозиция ми е най-близък по позиция за случващото се по света.

Но той допреди дни говореше как макар и с лоши намерения Тръмп прави и добри неща.

Аз реагирах тук с несъгласие. Злото твори само злини.

Тръмп предаде украинския народ.

Тръмп предаде венецуелския народ и се съеши с омерзителния мадуровски режим без Мадуро, а нефта на страната предаде и продаде срещу тлъсти комисионни на свои авери по далавери.

Тръмп предаде иранския народ.

Тръмп ще предаде и тайванския народ.

Няма народ, който Тръмп да не предаде, включително и американския народ.

За жалост, само американският народ може да ни освободи от това Зло.

Ако все още е народ.

И докато все още има Америка като другото име на САЩ.

Хемингуей някъде бе казал как настъпва Провалът, как се случва Разпадът - най-напред постепенно, а после изведнъж.

Обратното броене на постепенното вече започна.

19.01.2026 г