Руската, с извинение, опозиция, не е част от решението на проблемите на Русия - тя е част от тези проблеми. Имперска, "крымнашистка", диванна, впила се паразитно в западно финансиране и караща се грозно помежду си.
Руската, с извинение, опозиция, е подарък за Бункерния. Ако я нямаше, той щеше да я измисли точно такава.
Малцина са тези сред нея, които ценя и с които мислим практически еднакво. Най-близо до моите разбирания е Гари Каспаров - същият този гениален шахматист, сред петимата най-велики гросмайстори за всички времена, на който някога симпатизирах толкова силно в безкрайния му мач с глезеното синче на СъвеЦкия съюз - Анатолий Карпов.
С Гари Каспаров днес имаме само едно различие. Той казва: Обама преди с добри намерения вършеше лоши неща, а сега Тръмп с лоши намерения върши добри неща.
Не, за Обама нямаме особено разминаване.
Различието ни е за Тръмп!
Ако Доброто понякога може с добри намерения да върши неща, които накрая не се оказват добри, то Злото каквото и с каквито и намерения да върши, накрая онова, което върши винаги е зло.
Тръмп е Зло и каквото и да върши, накрая то се оказва и ще се оказва зло.
Направо се чудя как тук продемократи се възпаляват понякога от възторг за свършеното от Тръмп.
Тръмп върши само и единствено зло, запоменете това - дори когато ви се струва, че то е добро.
Злото твори зло. Нямайте никаква илюзия, че може да не е така!
Тия дни се надявам да напиша за някои аналогии на Германия на Хитлер през 30-те на 20 век и Тръмповите САЩ през 20-те на 21 век.
Тръмп вече си създава Гестапо и SS. Но има още десетина аналогии освен тази.
Така че дори онези, които понякога го аплодират, трябва да внимават в картинката - т.е. да анализират картинката внимателно.
Тръмп е Зло.
Тръмп е най-голямото Зло в момента за Бъдещето на Света.
Тръмп е Глобално Зло.
Тръмп е другото име на Злото.
Затова каквото и да прави, то ще бъде без съмнение зло.
А Бункерния? Не е ли този психопат най-голямото Зло?
Не. Не е.
Буункерното чудовище е голямо Зло. Но то е Регионално Зло и е голямо Зло не само за Украйна, а и за Русия.
На Русия така ѝ се пада. Тя си го заслужава. И тепърва ще повръща слуз и кръв заради него.
А Тръмп? Тръмп е Глобално Зло - да го кажа пак.
Тръмп е най-страшното, най-омерзителното, най-откаченото, най-вредното Зло.
Най-способното да побърка света Зло.
Като Путин пукне или го пукнат, светът може да се върне към някаква нормалност.
Но Тръмп е като страшен метеорит, който лети към Планетата Земя.
Вече година твърдя - тежко и горко ни, ако Америка не махне или не премахне този опасен риж макак-47 с АК-47 в лапите си, този луд за връзване - без ценности и без морал, нарцистично сенилен и ескалиращо дементен.
16.01.2026 г.