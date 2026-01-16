Руската, с извинение, опозиция, не е част от решението на проблемите на Русия - тя е част от тези проблеми. Имперска, "крымнашистка", диванна, впила се паразитно в западно финансиране и караща се грозно помежду си.

Руската, с извинение, опозиция, е подарък за Бункерния. Ако я нямаше, той щеше да я измисли точно такава.

Малцина са тези сред нея, които ценя и с които мислим практически еднакво. Най-близо до моите разбирания е Гари Каспаров - същият този гениален шахматист, сред петимата най-велики гросмайстори за всички времена, на който някога симпатизирах толкова силно в безкрайния му мач с глезеното синче на СъвеЦкия съюз - Анатолий Карпов.

С Гари Каспаров днес имаме само едно различие. Той казва: Обама преди с добри намерения вършеше лоши неща, а сега Тръмп с лоши намерения върши добри неща.

Не, за Обама нямаме особено разминаване.

Различието ни е за Тръмп!

Ако Доброто понякога може с добри намерения да върши неща, които накрая не се оказват добри, то Злото каквото и с каквито и намерения да върши, накрая онова, което върши винаги е зло.

Тръмп е Зло и каквото и да върши, накрая то се оказва и ще се оказва зло.

Направо се чудя как тук продемократи се възпаляват понякога от възторг за свършеното от Тръмп.

Тръмп върши само и единствено зло, запоменете това - дори когато ви се струва, че то е добро.

Злото твори зло. Нямайте никаква илюзия, че може да не е така!

Тия дни се надявам да напиша за някои аналогии на Германия на Хитлер през 30-те на 20 век и Тръмповите САЩ през 20-те на 21 век.

Тръмп вече си създава Гестапо и SS. Но има още десетина аналогии освен тази.

Така че дори онези, които понякога го аплодират, трябва да внимават в картинката - т.е. да анализират картинката внимателно.

Тръмп е Зло.

Тръмп е най-голямото Зло в момента за Бъдещето на Света.

Тръмп е Глобално Зло.

Тръмп е другото име на Злото.

Затова каквото и да прави, то ще бъде без съмнение зло.

А Бункерния? Не е ли този психопат най-голямото Зло?

Не. Не е.

Буункерното чудовище е голямо Зло. Но то е Регионално Зло и е голямо Зло не само за Украйна, а и за Русия.

На Русия така ѝ се пада. Тя си го заслужава. И тепърва ще повръща слуз и кръв заради него.

А Тръмп? Тръмп е Глобално Зло - да го кажа пак.

Тръмп е най-страшното, най-омерзителното, най-откаченото, най-вредното Зло.

Най-способното да побърка света Зло.

Като Путин пукне или го пукнат, светът може да се върне към някаква нормалност.

Но Тръмп е като страшен метеорит, който лети към Планетата Земя.

Вече година твърдя - тежко и горко ни, ако Америка не махне или не премахне този опасен риж макак-47 с АК-47 в лапите си, този луд за връзване - без ценности и без морал, нарцистично сенилен и ескалиращо дементен.

16.01.2026 г.