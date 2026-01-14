Знам, че мнозина продемократи ужасно се дразнят, че си позволявам да илюстрирам бедствието с боклука, стоварило се над Люлин.

Но аз не пиша тук заради лайкове и не мълча поради неодобрения.

Преди малко помогнах на една майка с детска количка плюс още едно малко дете до нея, да прегази поредното сметище (отляво е т.нар. вътрешно околовръстно и хвърчат коли без жал). Беше просълзена и стоеше безпомощна.











Няма да се заяждам със заяждащите се с мен - всуе се морите!

Още на 18 години написах в рими как разбирам себе си:

И на всичко напук

Ще наричам все пак

Подлеца подлец,

А глупака - глупак!

И виждам ли безумно тежки последствия от управленска немощ, ще я наричам на стената си тук Управленска немощ.

Не, не ще - както ме съветват съседи - на всеки, който ме напада, да казвам да се представя първо в кой квартал живее и как е там с боклука, нито ще предлагам всеки, който препоръчва на хората в Люлин да търпят затъването в боклуци още четири месеца, да им предостави своето околоблоково пространство за тяхно сметище.

Знам, че на чужд гръб и сто сметища са малко.

И не ми е важно как било някога в Неапол и кой израждане, чалгаджия, корпулентен и ниско интелигентен какво за кого казвал.

Истината за Люлин вони. И смрадта й може да вмирише следващите избори.

Поговорете с маса народ в Люлин и ще чуете какво споделят за властта в София. И защо демократ тук започва да е сметищна дума.

Ранното сигнализиране е първата крачка в управлението на риска. От четири месеца съм тук доброволно ранно сигнализиране.

Независимо как продемократи като привърженици на някой столичен футболен гранд са заслепени за истината, скандират като фанатизирани фенове и се опитват да ме наранят с обидни думи.

Казах им вече - всуе се морите!

14.01.2026 г.