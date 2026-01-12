Не зная дали някой друг го е отбелязал, но мой приятел ми писа:

- Убиха Renée Good! Убиха Good - Злото уби Доброто!

Ще добавя, че точно това се случва и пиша за него многократно:

- На Голямата сцена властва Злото. Уж различни, а толкова сходни лица - в Кремъл, в Белия дом...

Но само на Голямата сцена ли?

Злото е без задръжки, без ценности, без емпатия, без морал.

Злото се вихри, а всеки реагира на него от гледна точка дали Злото е наш или не наш кучи син. Дали това, което прави Злото ни устройва (йес, Мадуро! йес, рашистки танкер!) или ни възмущава.

Каквото и да прави Злото, то в края на краищата причинява Зло.

Злото се стреми да убие доброто, точно както онова дребно чудовище от ICE уби Renée Good!

Но пак и пак, и пак, и пак ще кажа:

- Проблемът не е само в Злото! Проблемът е и сред тези, които се опитват да го оправдаят и защитят.

Вижте как американски сенатори, конгресмени, шефове на силови структури, вицепрезидент, президент нагло мамят, цинично твърдят неистини и гадни лъжи когато говорят за този брутален разстрел на Рене Гуд от упор.

Баналното зло не е сред простосмъртните само - то е вече по най-висшите етажи на властта. То все по-често и все по-навсякъде е на власт.

То все по-често е и сред нас, и дори вътре в нас.

Впрочем, същият приятел пише: Renée означава „преродена“, „възродена“, „родена отново“.

Рене Гуд е мъртва.

Но Доброто трябва и може да се прероди, възроди, роди отново.

Вървейки из потъналия в смрад, боклуци, гнилости и щъкащи плъхове Люлин, мога да ви предложа една мъничка стъпчица в тази посока:

- Не преценявайте грозните дела по това дали се дължат на наш или на не наш кучи син. Преценявайте ги като грозни дела.

Грозотиите, отвратителностите, гадостите, злините побеждават именно защото ние като отношение към тях ги виждаме не такива, каквито са те, а такива, каквито сме ние.

12.01.2026 г.