Иначе - да!

Да:

Киев за три дни!

За три дни след тежки бомбардировки в Киев градът блести от чистота и се възстановява отоплението!

Кметът не мигва, не си измива ръцете с районни кметове, институциите работят под пАра и за хората!

На нас войни не ни трябват. Всичко си причиняваме сами…

Разбрахте, нали - в Киев и при най-тежките рашистки удари три дни стигат за да се възстановят редът и чистотата, електричеството и отоплението.

А в Люлин възстановяването на отоплението трае девет дни. Криза с боклука няма. Има катастрофа!

Всеки, който твърди, че катастрофа с боклука няма е лицемер като минимум. И подлец ако упорства в това твърдение.

Има катастрофа, страшна, уродлива, грозна и превръщаща се в непоправимо бедствие.

Никое природно бедствие не може да се мери по последствия с управленските цинизъм, безхаберие, немощ и подлост.

В София единственото, за което стигат три дни е:

София за три дни!

Това дори Путин може да го постигне.

Ще го посрещнат с венци. С лъснат “Руски”. Това е Център, а не Люлин все пак.

И ще му връчат на Путин символичния ключ от Общината - на Орлов мост.

11.01.2026 г.