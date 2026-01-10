Хора, и да качвам тук снимки от боклучарницата, в която се е превърнал Люлин, полза няма.

Гледано откъм Люлин, не се вижда светлина в другия край на Тунела. Никаква.

Хората в Люлин си траят, с кочината явно се свиква. А могат да дадат на София да разбере! Но са явно като руснаците - траят си и нямат против да живеят в сметище.

Властите в района и в столицата са безсърдечно безразлични, до презрение и подигравка апатични спрямо мръсната приказка, наречена Люлин.

Продемократите дуднат нелепици и раздават глупави съвети, бранейки столичния кмет като вода ненапита и целият облечен в бяло, толкова бяло, че не се забелязва в мъглата откъм Люлин.

Няма дори минимална солидарност. Нали боклукът е в двора на съседа!

Блокът пламна от най-ниския етаж, а тези от горните етажи, да не говорим за онези от най-висшите етажи, седят на терасите, хвърлят пиратки и пет пари не дават за прошляците долу, дето тънат в гнилости и гадости.

Властта е на жълтите павета и в китни спретнати къщурки с ламборджинита отпред… Какво й пука за някакви простосмъртни и от това, че Люлин става не просто един голям Факултето, а направо, с извинение - един мега Fuckултето.

Няма общество. Няма общОство.

Дето викаше някога през 1990-1991 г. един син, леко изместил центъра, симпатизант Чичо Гришата: Коленце, то демократи няма, ти за демокрация си тръгнал да се бориш! Ние сме стадо овце и в него всяка овца за свой крак!

А днес картината с боклука в Люлин е най-трагичната за последните 3-4 месеца на катастрофа с боклука. И все по-трагична става с всеки изминат ден.

А е само събота, ранна сутрин. Представям си в понеделник, късен следобед каква нечовешка трагедия ще е!

Ужас е. Ако не знаете никнейма на ужаса, да ви го кажа - Люлин!

10.01.2026 г.