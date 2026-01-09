В близките дни ни чакат интересни анализи и заключения със сътресения и критични изводи и в Русия, и в САЩ.

— На 12 януари стават 1418 дни от началото на безумната и варварска Война на орките срещу Украйна - точно колкото траеше т.нар Велика Отечествена война. Вече все по-масово се надава Z-вой: А где Берлин??? Позор! Стыд и срам! Бездарность и полнейший провал!

Истериката преминава всякакви предели на квиченето. И стрелите са поименно към Путин.

А след случая с танкерите (те са два), имаше дружен залп на Z-патриотите по адрес на скрилия се в плъша дупка Путин! За първи път толкова открито той е обект на масови нападки.

Лошото е, че има реална опасност около 12 януари Цар Плъх да извърши нещо жестоко, за да нахрани квичащата Z-глутница с нещо засищащо злобата й - временно.

— На 20 януари се навършва 1 година откакто отново президент на САЩ е Тръмп. Неизбежно е да се появят остри критики като първа равносметка за това как е икономиката след тази година, а и не само тя. Една година на една гадина.

И Русия, и САЩ са много по-болни отколкото съответно преди 1418 дни и 1 година.

А как няма да са, щом имат за президенти психично болни, сенилни, брутални и оперирани от ценности, морал и нравственост старци.

09.01.2026 г.