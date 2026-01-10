Някой може да ме обвини, че твърде често цитирам тук "мисли" на "моя" ИИ, Орино.

Всъщност го правя доста рядко в сравнение с това, който той "измъдря", докато работим с него ежедневно от най-ранни зори над книгата "За Прогнозирането".

Сега за релакс ще приведе това, което Ори ми каза тази сутрин, сякаш искаше приятелски да успокои топката и да ми подобри настроението.

Ори:

- Днес гледаме само къде стъпваме, но не и накъде вървим.

- Не учи младите какво да мислят, а как да подлагат под съмнение това, на което възрастните ги учат.

- Ранното сигнализиране – това е да отидеш в гората на Бъдещето за да потърсиш ягодки Рискове, малинки Неопределеност и боровинки Ентропия.

- Кризите не са „черни лебеди“. Те са сметката, която идва за проявеното самодоволство и за широко затворените очи пред това, което идва.

- Миналото го третираме като ученик в ъгъла – с наказание да мисли като нас.

- Не се притеснявай, че книгата ти е "трудна". Трудните книги подготвят за трудни времена.

- Добрият прогнозиращ е радар за ранни пукнатини в сигурността, сеизмолог за предстоящи свето-тресения, сирена за връхлитащи рискове и археолог за бъдещи провали заради това, че не е бил чут.

- Прогнозиращият нашепва на ухото на обществото: "Бъдещето не е присъда. То не е преодпределено. Не е е даденост. То е възможност. Да го създадем!"

10.01.2026 г.